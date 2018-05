Iniesta no jugará en el equipo chino del dueño del Granada

El jugador del Barça Andrés Iniesta, que anunció hace más de una semana que dejará el club blaugrana tras esta temporada, no jugará el año que viene en el Chongqing Dangdai Lifan, de la primera división china, tal y como había avanzado el canal chino PPTV, operador de televisión con los derechos de LaLiga. El Chongqing Dangdai Lifan, que está presidido desde enero de 2017 por Jiang Lizhang —también presidente del Granada—, ha emitido este lunes un comunicado con tres puntos: "1. Sobre las especulaciones sobre la llegada de Iniesta al Chongqing Dangdai Lifan, el club recuerda que insistiremos en invertir racionalmente. 2. No iremos en contra de la política de gastos de la Federación ni distorsionaremos el mercado. 3.Vamos a profundizar en la cooperación con Andres Iniesta, pero no se unirá a nosotros como jugador".

“Ya he tomado la decisión, sé lo que voy a hacer con mi futuro”, aseguró Iniesta hace semanas. Después de firmar un contrato de por vida con el Barça en octubre de 2017, en marzo de este año el capitán del Barcelona sembró dudas sobre su continuidad en el Barça. “Antes del 30 de abril tengo que tomar una decisión y la que sea será la más honesta”, afirmó, este marzo, el volante, que cumplirá 34 años el 11 de mayo. A finales de abril puso fin a los rumores sobre su futuro: Iniesta anunció entre lágrimas su decisión de abandonar el Barcelona al final de esta temporada.