La despedida de Iniesta del FC Barcelona, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Nadie duda de que el capitán barcelonista jugará las dos o tres próximas temporadas en un equipo que no será rival del Barça, presumiblemente el Chogquing Dangdai, el más interesado en el futbolista, en la persona, en la marca, en el socio empresarial y amo de la bodega de Fuentealbilla, y en suma en el pack Iniesta. El anuncio público de su salida del Camp Nou se espera para este viernes, después de la Copa y antes del final de la Liga, porque el día 30 de abril expira el plazo para responder al Barcelona. Bartomeu ya está preparado para el adiós del manchego y no fue casual que los técnicos recomendaran fichar a Coutinho y Arthur. Aunque sabe que le dolerá y no podrá contener su llanto por más que se haya entrenado últimamente, Iniesta quiere verbalizar su decisión de la mejor manera y en el mejor momento, cosa nada fácil en el fútbol y en el Barça.

Una información de Ramón Besa

En la imagen, Iniesta, antes de un entrenamiento. Foto: Alejandro García EFE