Iniesta: “Decidiré mi futuro antes del 30 de abril”

Andrés Iniesta se ha marcado una fecha para decidir sobre su futuro en el Camp Nou: el 30 de abril. El centrocampista manchego cumplirá 34 años el próximo 11 de mayo, pero para entonces ya habrá comunicado al Barcelona dónde jugará la próxima temporada. “Es una decisión que conoceréis después de que lo hable con el club. Antes del 30 de abril tengo que tomar una decisión y la que sea será la más honesta. Aún quedan unas semanas”, afirmó Iniesta, por quien se han interesado clubes de la liga china.

MÁS INFORMACIÓN Crónica Ramon

Personaje Barça

“Hay dos opciones: seguir en el Barça o marcharme. No cambia nada del discurso que hice cuando renové”, expresó el capitán azulgrana. En octubre de 2017, el Barcelona e Iniesta firmaron un contrato que vinculaba al futbolista a la entidad de por vida, con la opción de decidir al final de cada temporada si la unión se mantenía. “Mejor que aquí, en ningún sitio”, dijo el jugador. “Teníamos claro que renovaría cuando quisiera”, explicaron entonces desde el Barcelona; “es un jugador que se ha ganado la posibilidad de decidir su futuro”.

Las lesiones y la competencia han disminuido ahora el protagonismo de Iniesta, que rara vez completa los 90 minutos de un partido. Ayer forzó para jugar ante el Chelsea después de lesionarse hace 10 días ante el Atlético. “He forzado lo que tenía que jugar. Ya estaba todo hablado. Tampoco era recomendable estar muchos minutos más en el campo, pero al final, todo salió muy bien”, indicó el jugador, que ahora medita su adiós al Barça.

Valverde fue preguntado sobre la situación de Iniesta. “Cada uno tiene sus razones y elegirá lo mejor para él pero ahora está con nosotros y no me planteo el futuro, sino el presente y a Iniesta le veo muy bien en todos los sentidos. No vayamos muy lejos. A ver si vamos a dar pasos antes de algo que no sucede. No pienso en un Barça sin Andrés, porque ahora estamos viendo un Barça con Andrés”, apuntó el entrenador azulgrana. “Lo que queremos es que Andrés se quede”, aseguró Jordi Alba. “Es un jugador vital para nosotros. Llevo tiempo compartiendo la banda con él y nos entendemos muy bien”.

Iniesta cumple su temporada número 16 en el Barça. Ha conseguido 30 títulos, más que ningún otro junto a La Pulga: ocho Ligas, cuatro Champions, tres Mundiales de Clubes, cinco Copas, tres Supercopas de Europa y siete Supercopas de España. Siempre con Iniesta en el grupo, el Barça se mete entre los ocho mejores por 11ª campaña consecutiva. Un logro que nadie había conseguido. “Lo importante es llegar a la final”, aseguró Jordi Alba. El cuadro azulgrana ha creado un fortín en el Camp Nou, donde no pierde en la Champions desde 2014. Además, Ter Stegen tiene un cerrojo en la portería. En la Liga ha conservado el cero en 17 de los 28 partidos; en la Champions, en seis de los ocho.

Hemos tenido que pelear y sufrir contra un grandísimo rival. Que no nos hayan marcado goles dice mucho del trabajo de equipo Leo Messi

“Estoy feliz por cómo se dio todo. Ha sido un partido duro. Hemos tenido que pelear y sufrir contra un grandísimo equipo, con jugadores muy buenos, y lo sacamos adelante. Por suerte se nos puso a favor temprano y lo manejamos bien. Que no nos hayan marcado goles dice mucho del trabajo de equipo”, declaró Messi a UEFA TV. El 10 azulgrana se congratuló en una jornada muy especial para él. “Es una linda alegría poder llegar a los cien goles en esta competición tan hermosa e importante”.

Messi se refirió a los elogios que le dedicó el entrenador del Chelsea, Antonio Conte. “Me lo han dicho. Estoy agradecido obviamente. Que me dedique esas palabras. Estoy feliz por pasar a cuartos, que era lo que deseábamos, con un grandísimo partido”.

Valverde analizó: “El partido ha tenido mucha miga. El Chelsea es un equipazo, tiene unos jugadores extraordinarios. Son buenos y en el contacto no los tumbas. Tienen jugadores muy difíciles de parar. De los partidos más duros de la temporada”. Sergi Roberto añadió: “Sabíamos que tocaría sufrir, pero hemos marcado un gol rápido que nos ha tranquilizado”.

“El gol del Barça a los dos minutos fue terrible. Dominamos el juego durante muchas fases. Hemos llegado a su portería y hemos rematado al poste en cuatro oportunidades en la eliminatoria”, analizó Antonio Conte. “Pero”, subrayó el entrenador del Chelsea; “hay un gran jugador que ha afectado al resultado. Messi ha marcado la diferencia. Es una lástima”. El preparador italiano felicitó al rosarino tras el duelo. “Es justo reconocerlo cuando tienes la oportunidad”, completó el técnico. “Es difícil agregar algo nuevo sobre Messi. Marca la diferencia, es una bendición. Con Leo estamos más cerca de los objetivos”, sostuvo Iniesta. “Lleva muchos años demostrándolo. No se cansa, esperamos que no se le acabe nunca esa hambre”, terció Sergi Roberto.

“Ha demostrado, una vez más, que es el mejor del mundo. Sabemos que nos hace mucho mejores al equipo, que gana partidos”, opinó Jordi Alba. “Va con la personalidad que tiene, con el sentido de la responsabilidad con su equipo y con el fútbol. Él se obliga a aparecer en los momentos importantes. Sabíamos que era un partido en el que iba a estar a tope. Disfrutamos de él, igual que todo el mundo”, resaltó Valverde.

El 10 tiró de sus socios ante el Chelsea, si en la ida recibió la asistencia de Iniesta; ayer fue Luis Suárez, quien le cedió los dos pases de gol. El uruguayo, protagonista en el césped, tuvo un rifirrafe con Conte en el túnel de vestuarios antes de saltar al campo en el segundo tiempo. El técnico italiano le recriminó al 9 una actitud antideportiva. La discusión subió de tono y tuvieron que intervenir Cesc y Valverde. El asunto no pasó a mayores. El técnico azulgrana podría perder a Busquets para el duelo ante el Athletic. El pivote fue reemplazado por André Gomes y el club informó de que sufre una contusión con herida en el pie derecho.