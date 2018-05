La mejor Honda de los últimos años lleva a Crutchlow a la ‘pole’

Cal Crutchlow sale de su box en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. ROMÁN RÍOS (EFE)

Ninguno se esconde. Ni pone matices. Que la presión ya existía. Esta es la mejor Honda de los últimos años. Es, de lejos, mucho más fácil de pilotar que aquellas de 2016 y 2017, puro swing en busca de una vuelta rápida. Ahora, más bien, lo que suena es un vals. Porque esta máquina tiene un motor más potente, que no se deja intimidar por las Ducati en las rectas y que, aun así, no pone en grandes problemas a los pilotos en las curvas; es buena la aceleración; y buena la frenada. Una moto completa que va bien en pistas de todo tipo: rápidas, técnicas, de curvas lentas, anchas o estrechas. Lo han podido confirmar a su regreso a Europa. De vuelta a Jerez los pilotos con una RC213V oficial, a saber Márquez, Pedrosa y Crutchlow, han dominado prácticamente todas las sesiones, han marcado el ritmo e impuesto los límites. Por eso no sorprende nada ver a Cal Crutchlow en la pole position del circuito de Jerez. Con un tiempo que marca un nuevo récord del Gran Premio de España y que desbanca un registro que se había mantenido intacto desde el 2015.

El piloto inglés, con una estrategia a dos paradas y tres neumáticos frescos, firmó hasta dos vueltas rápidas de récord, por debajo de aquel que ostentaba Jorge Lorenzo (1m, 37’910s) para fijar la pole y el nuevo récord en 1m, 37’653s. “Me divierto pilotando esta moto y eso es fantástico”, declaraba el piloto del equipo privado LCR Honda, el mismo que no se mordía la lengua meses atrás al explicar lo que sufría para mantenerse encima de una moto que, aseguraba él, solo era capaz de llevar al límite un campeón como Márquez.

El gran trabajo realizado este invierno en la fábrica en Japón, asentado el proyecto del nuevo motor, se comprueba echando un vistazo a la tabla de tiempos. Ya no es solo Márquez el único que va rápido. Todos los pilotos con una Honda oficial son capaces de seguirle. Y según el trazado incluso de hacerle sombra. Como ocurrió en este circuito, donde el español (quinto, a tres décimas) nunca ha acabado de sentirse demasiado cómodo, tantas curvas a la derecha que acumula una caída por día en busca de la mejor trazada y de sus propios límites, tan estrecha la pista, tantas curvas lentas. Nada que ver con su compañero de equipo, Pedrosa, podio en 10 de las 11 carreras que ha disputado en Jerez, que se clasificó en segunda posición, a solo dos décimas de Crutchlow y pese a que todavía no tiene totalmente recuperada esa mano derecha (sufrió una fractura de radio en el GP de Argentina).

La primera fila la completará Johann Zarco. Y aunque ya no le llama a nadie la atención verlo entre los más rápidos, sigue siendo noticiable que un piloto con una Yamaha satélite consiga roda más rápido que los dos pilotos con una M1 oficial. El francés –fue noticia este fin de semana al conocerse su fichaje por KTM para los dos próximos años y su renuncia a un contrato con Honda– es consistente, veloz, está convencido. Y no sufre, como hacen Rossi y Viñales, décimo y undécimo, preocupados además no solo por la vuelta rápida, sino por su rendimiento durante la carrera que les espera mañana, por cómo flaquean sus primeras vueltas y por si la mejora que suelen experimentar en los últimos giros será suficiente.

En la segunda fila, también con muy buenos tiempos, saldrán Lorenzo, Márquez y Rins, magnífico su entendimiento con la Suzuki. Fueron, además, quienes más se acercaron a la primera posición. Aunque las distancias en Jerez son mínimas. Los doce pilotos que participaron de la QP2 quedaron finalmente separados por tan solo ocho décimas de segundo. Una nimiedad. La carrera, pues, promete.