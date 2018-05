“¿La nueva Copa Davis? No quiero saber nada, porque me parece un poco injusto; las chicas estamos en la sombra”

“¿Dónde está Venus Williams? ¿Sabe alguien si va a venir? ¿Pero dónde demonios está Venus?”. La pregunta del millón tuvo respuesta hacia las dos del mediodía, cuando una hora y media después de que se anunciase su presencia, la veterana estadounidense apareció (bostezando) en la zona acotada para las entrevistas con la desgana habitual, parca en palabras y venga rascarse las trenzas de su cabeza, mientras respondía con vaguedad y sin excesivo entusiasmo sobre su retorno a la Caja Mágica, donde no se la ve competir desde 2015 y solo ha comparecido en una de las cinco últimas ediciones.

– ¿Qué expectativas tienes de aquí en adelante, Venus?

– Solo quiero ganar partidos.

– ¿Y torneos?

– También torneos.

– ¿Y un Grand Slam?

– Sí, espero también ganar un grande.

La norteamericana, a poco más de un mes de cumplir 38 años, se hizo de rogar después de que desfilasen una a una, con puntualidad, las otras tenistas que encabezan el cartel femenino en la 17ª edición del Mutua Madrid Open. Entre ellas, la ganadora de los dos últimos años y actual número uno, Simona Halep; también la que jugadora que más le discute el trono, la danesa Caroline Wozniacki; y por supuesto, el gran atractivo para el aficionado español, Garbiñe Muguruza, a la que por una razón u otra todavía se le resiste el torneo madrileño.

Nunca ha superado la española la segunda ronda y esta vez su trazado tampoco se antoja sencillo. Debutará el domingo contra Shuai Peng (39 del mundo) y en el caso de prosperar podría toparse con Vekic, Kasatkina, Venus/Kvitova, Pliskova/Halep antes de una hipotética final. “Tengo ganas de hacerlo bien aquí, creo que ya toca”, explica la ganadora de dos grandes, que durante la jornada de atención a los medios envió un contundente mensaje en defensa del tenis femenino cuando se le preguntó sobre el futuro formato de la Copa Davis.

“No sé si sería muy exitoso o no, pero deben pensar un poco más en lo femenino, no solo en lo masculino. Las chicas también tenemos mucho que aportar”, reivindicó Garbiñe, de 24 años. “Cuando escuché que los cambios que se plantean afectan a la Copa Davis y no a la Copa Federación [la competición femenina por equipos], no quise saber nada más porque me pareció un poco injusto. Siempre tira un poco más lo de los hombres y las chicas estamos en un segundo plano, en la sombra... En este caso es un reflejo más de lo que pasa. No hay secreto, todo el mundo lo sabe”, prolongó Muguruza, el día antes al frente de la presentación del libro Heroínas del deporte, junto al ministro Íñigo Méndez de Vigo y el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete.

“Pido más visibilidad para el deporte femenino, pero no hablo de tenis; el tenis es muy popular y tiene mucha visibilidad. Hablo de otros deportes. Hay muchas deportistas buenas en España y debemos valorarlo, porque no es fácil”, concluyó la tenista, campeona de Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017), así como número uno del ranking entre septiembre y octubre del año pasado.