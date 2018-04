El Valencia pierde otra ocasión para cerrar su vuelta a Europa ante un Eibar correcto

Decepción en Mestalla. El Valencia igualó a cero con el Eibar y dejó sin cerrar otra vez su clasificación matemática para la Liga de Campeones. Ambiente grande en el estadio de la Avenida de Suecia pero falta de puntería en una segunda mitad sin frenos de los locales, que sufrieron un arbitraje polémico que los dañó. En las últimas jornadas, rondando la vuelta a Europa, el Valencia no deja de estrellarse delante de un objetivo que tiene en el bolsillo y pospone su clasificación para la jornada siguiente. El equipo del murciélago lleva cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates. En los dos últimos partidos en casa ha tropezado ante Getafe y Eibar delante de su propietario Peter Lim. El Eibar, correcto y disciplinado, se le atragantó al Valencia en la primera mitad mientras que en una segunda mitad desenfrenada no consiguió hacer gol pese a sus numerosas llegadas.

4-4-2 (D.P.) Marcelino García Toral 13 Neto 21 Montoya 3 Vezo 14 Gayá 5 Gabriel Paulista 10 Tarjeta amarilla 77' Tarjeta amarilla Parejo 18 Cambio 80' Sale Ferrán Torres Carlos Soler 16 Tarjeta amarilla 43' Tarjeta amarilla Kondogbia 7 Gonçalo Guedes 19 Rodrigo 22 Cambio 63' Sale Zaza Santi Mina 1 Yoel 12 Paulo Oliveira 11 Rubén Peña 15 Tarjeta amarilla 14' Tarjeta amarilla José Ángel 22 Lombán 8 Cambio 83' Sale Iván Alejo Inui 21 Pedro León 3 Cambio 71' Sale Escalante Diop 14 Cambio 48' Sale Joan Jordán Dani García 2 Orellana 17 Tarjeta amarilla 90' Tarjeta amarilla Kike García 4-2-3-1 José Luis Mendilibar

El Eibar fue un buen rival. Sin objetivos más suculentos que escalar posiciones en la clasificación, el bloque de Mendilibar frenó al Valencia, que jugaba con el viento a favor. Pese a jugar sin sus centrales titulares, Arbilla y Ramis, que no llegaron a tiempo para el partido, el conjunto eibarrés no permitió al Valencia ocasiones peligrosas más allá de alguna correría por banda izquierda de la doble G, Gayà-Guedes. La ocasión local llegó, no obstante por la derecha. Rompió Rodrigo la línea defensiva del Eibar, cayó Lombán en la carrera y el hispano brasileño disparó desviado sobre la salida de Yoel. En el segundo palo esperaban el pase, solos, Santi Mina y Guedes. En ese tramo, Carlos Soler, muy activo todo el encuentro, pero sin el auxilio en ataque de su lateral, se cansó de pinchar balones llovidos del cielo y de centrar al área. El canterano, que jugó un partido completo, no encontró rematador para sus envíos.

Valencia

Eibar 59.4% POSESIÓN 40.6% REMATES Al poste A puerta Paradas Fuera Otros 2 INTERVENCIONES DEL PORTERO 5

2 TARJETAS AMARILLAS 3

0 TARJETAS ROJAS 0

19 FALTAS RECIBIDAS 12

12 FALTAS COMETIDAS 19

166 BALONES PERDIDOS 154

77 BALONES RECUPERADOS 75

4 FUERA DE JUEGO 0

0 PENALTIES 0

Antes del descanso, llegó el equilibrio en ocasiones. Neto se jugó una rodilla para volar en dirección a su palo izquierdo y sacar en la línea un balón de gol tras un certero lanzamiento del especialista Pedro León. El 21 armero golpeó con su precisión habitual y el meta brasileño se golpeó su rodilla izquierda en la parada del partido, una más para la colección de intervenciones decisivas del portero.

El partido se inclinó hacia la portería de Yoel en la segunda parte. Con un puntito más de velocidad y un ritmo endiablado, el Valencia rompió la disciplina militar del Eibar con Soler, Parejo, Guedes y Kondogbia muy activos y generando ocasiones. Yoel le desvió un balón a Rodrigo tras un pase rompe líneas de Kondogbia y luego se estiró para enviar a córner otro lanzamiento curvo del hispano brasileño. Dos jugadas incendiaron Mestalla contra el árbitro Jaime Latre. Las dos en un minuto. En el 68 Soler recibió de Guedes, controló y cayó ante José Angel, que lo trabó en el área. Un minuto después, Zaza, en línea con la defensa, controló un balón y por debajo de las piernas de Yoel lo envío a gol. El árbitro anuló la jugada por fuera de juego.

El partido enloqueció con el Valencia lanzado, quemando rueda y gasolina y el Eibar en el rincón encajando golpes pero sin caer al suelo. Orellana, bullidor en la primera parte, apenas apareció, mejor vigilado por los defensas locales. El once armero apenas enganchó un par de contras en todo el segundo acto. Su punta, Kike García, que ganó sus duelos con los centrales en la primera parte, especialmente con Vezo, no recibió un balón en ventaja. Le cayó la pelota ganadora a Alejo en los minutos finales pero se durmió delante de Neto y Montoya le quitó el balón en el descuento. Con un Valencia a la desesperada, cargando contra el área rival todo el partido, la última pelota peligrosa fue para el Eibar. La Champions tendrá que esperar.