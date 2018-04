Zidane: “Qué bueno es tener a Marcelo”

“Hemos tenido mucha dificultad al principio, nos ha costado salir con el balón. Hicimos una mejor segunda parte cuando empezamos a tenerlo más”, explicó Zidane nada más pisar la sala de prensa del Allianz Arena después del 1-2. Los blancos daban la sensación de tener controlado el partido, pero se adelantó el Bayern. Kimmich remató desde la derecha un gran pase de James. Los de Heynckes, tras un disparo de Cristiano que se marchó fuera, sacaron rápido de banda, Marcelo y Ramos se hicieron un lío y, en un visto y no visto, los alemanes estaban por delante en el marcador.

Antes del descanso el lateral brasileño rompió el guion empatando el encuentro. Fue su tercer tanto en esta Champions: marcó al PSG en el Bernabéu y a la Juve en Turín. Anoche lo hizo con un gran remate —más propio de un delantero— pegado al palo. Su cabeza, además, desvió un centro de Ribéry pocos segundos antes de que el árbitro pitara el final de la primera parte.

¿Qué importancia le da a Marcelo?, le preguntaron a Zidane. “Lo bueno es que lo tenemos nosotros y no los demás equipos. Es un jugador importante para lo que nosotros queremos proponer, sobre todo ofensivamente. En cualquier momento puede hacer la diferencia”, dijo el técnico francés, al que también le preguntaron por el error de Keylor Navas en el gol de Kimmich y por si había hablado con el portero en el descanso para que se le viera más tranquilo y seguro en la segunda parte. “No, no, todo sale de él. El error, es un error un poco de todos al principio de la jugada, no estamos bien colocados. Es un cúmulo de errores, no sólo de Keylor. En la segunda parte ha hecho dos o tres paradas muy buenas”, respondió Zidane.

Después de ganar en París y en Turín, su equipo volvió a hacerlo en un campo tan complicado como el del Bayern. ¿Qué tiene de especial su equipo en esta competición?, le preguntaron. “Tenemos la motivación de hacerlo bien, incluso sufriendo como hemos sufrido hoy. Este es un campo en el que a nosotros nos gusta jugar y hacerlo bien, y eso que hemos tenido dificultad. Con el gol que nos marcaron nos podríamos haber desarmado... y en cambio acabamos mejor”, respondió. La cita para la vuelta es el martes en el Bernabéu con la duda de Isco y Carvajal.

“Después de la Juve sabemos que tenemos que afrontar el partido de vuelta en casa de manera diferente porque si no lo podemos pasar mal”, concluyó.