Zidane: “En estos partidos nunca nos cagamos en los pantalones”

Zinedine Zidane es de ese tipo de entrenadores que combinan la tranquilidad con la claridad. El técnico siempre tira de buen humor para contestar a las preguntas más comprometidas. Lo hizo también este martes, en la conferencia previa a su tercera semifinal en tres temporadas como técnico del Real Madrid. Preguntado por si este escenario, funesto para el Real Madrid hasta 2014, le generaba cierto terror cuando vestía la camiseta blanca, no tuvo reparo en ser lo más expresivo posible: "En estos partidos nunca nos cagamos en los pantalones", aseguró. Lo dijo pidiendo perdón y subiendese el cuello de la camisa hasta la boca, en un gesto de timidez que repite a menudo. "Puede pasar de todo, pero se disfruta con este tipo de partidos. Sabemos la fuerza de este equipo, pero lo importante es lo que vamos a hacer nosotros. Vosotros os acordáis de los tres goles de la Juventus; nosotros de los cuatro nuestros", dijo.

Enfrente, como uno de los líderes del Bayern, está un viejo conocido del Madrid y de Zidane: James Rodríguez. El colombiano, fichaje estrella en 2014, decidió marcharse en verano al considerar que no entraba en los planes de Zidane. Queria jugar más y tener más protagonismo. "Le dejé salir porque necesitaba jugar más, pero nunca tuve problemas con él. Vosotros estáis empeñados en eso, pero no es así. Lo más jodido para un entrenador es dejar a alguien en el banquillo. Estará supermotivado mañana porque le gusta el fútbol, no para demostrarme nada a mí", explicó el técnico francés que agradeció los piropos que le hizo Jupp Keynckes por la mañana.

Al técnico del Bayern le conoce muy bien Toni Kroos. "Heynckes hace que todo el conjunto funcione y en equipos como Madrid y Bayern no se trata solo de cuestiones tácticas, sino del ambiente, de mantener el buen ambiente y Jupp lo consigue. Creo que por eso el Bayern está jugando tan bien, sin disonancias, de manera más homogénea, algo que no pasaba en los últimos años. Tengo la sensación de que hay buen rollo en el equipo y venimos aquí a cortarlo", analizó el centrocampista alemán.

"Es un adversario difícil, después de haber caído en cuartos y semis anteriormente, esperamos a un equipo hambriento. Están mejor que el año pasado", añadió. ¿Bestia negra? ¿Rival favorito?, le preguntaron a Kroos. "Me interesan poco los mitos del pasado, lo decisivo es ahora, lo que interesa es el presente", respondió.

La visita a un escenario de la exigencia de Múnich llega solo dos semanas después del susto ante la Juventus, todavía presente en la memoria madridista. "¿Qué ocurrió?, ¿Para qué sirvió?" le preguntaron a Zidane y a Kroos. "Esto es el fútbol, al final pasamos nosotros. Pero ya es pasado. Tenemos que mirar lo que nos viene a partir de mañana", dijo el técnico francés. "Esperemos que lo solucionemos mejor que ante la Juve", expuso el volante, que celebró el regreso de Sergio Ramos tras su partido de sanción en la vuelta ante los italianos. Tanto el camero como Benzema, suplente ante la Juve, estarán en la formación titular de Zidane, que volvió a defender al delantero. "Voy a defender a los jugadores hasta que esté aquí porque son ellos los que luchan, batallan, corren y me dan satisfacciones".

Con ellos, un bloque integrado por prácticamente el mismo grueso de futbolista, consiguió Zidane levantar dos Champions y una Liga en su primer año y medio como técnico. Y también con ellos registra ocho victorias en nueve eliminatorias y tres semifinales de Champions consecutivas. "Lo conseguimos por la determinación que tenemos. Es un club que siempre ha estado a este nivel. Está en su ADN, lo ves en su historia. Hemos jugado contra equipos muy buenos y ahora tenemos otra eliminatoria difícil, pero el jugador quiere jugar este tipo de partidos. Es más difícil cuando no hay motivación y nos ha pasado este año. Vamos a estar al 150 %", expuso el francés.

"Queremos defender el título. Será algo único ganarla tres veces seguidas, lo que parece imposible. Sólo quedan tres pasos tras PSG, Juve y ahora Bayern. No es el camino más sencillo, pero espero que nos alcance para ganarla", dijo Kroos.