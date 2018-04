La conexión Bertomeu - Queraltó

En la actual reestructuración de la ACB —que tras la salida de Francisco Roca ha comenzado con el nombramiento de José Miguel Calleja como nuevo director general y está a la espera de la designación de un presidente institucional—, el ascendente de Jordi Bertomeu sobre la competición nacional ha reaparecido en escena.

La vinculación del actual CEO de la Euroliga con la ACB se remonta a los inicios de su currículo profesional. Desde la fundación de la Asociación de Clubes en 1983, Bertomeu fue consecutivamente asesor jurídico, miembro del comité de competición, miembro del comité ejecutivo, secretario general y vicepresidente con Eduardo Portela hasta que, en el año 2000, lideró la escisión de la Unión de Ligas Europeas contra la FIBA que dio origen a la actual Euroliga.

Esther Queraltó, en la sede del CSD ACB PHOTO

En la presente tesitura de cambios, dos de los cinco equipos de ACB que disputan la presente Euroliga han confirmado a este periódico “el interés” de Bertomeu porque la reconstrucción del organigrama de la Liga “no afecte a la figura de la secretaria general”, Esther Queraltó, con la que Bertomeu comparte una sociedad desde 1992, según consta en el Registro Mercantil. La empresa, registrada hasta 2007 como Estudi Juridic Bertomeu-Queraltó, pasó a denominarse en ese año Gerrancs 2006 S. L, siempre con Bertomeu como administrador único y Queraltó como apoderada.

“Es un despacho de abogados que yo dejé cuando me nombraron vicepresidente ejecutivo de la ACB, allá por 1995. Cuando yo me fui a la Euroliga, Esther se fue a la ACB y cerró la actividad del bufete. Desde 2000 se convirtió en una sociedad patrimonial y si figura como apoderada será un error del registro mercantil, aunque puede ser que todavía haya un poder antiguo no cancelado que esté por ahí circulando. Pero, desde entonces, no hay mayor actividad que ser propietaria de un inmueble. Otra cosa es presentar cuentas al registro. Esto es obligatorio”, explica Bertomeu, que cuenta cómo Queraltó entró en su despacho de pasante cuando terminó la universidad y se quedó definitivamente.

Su interés en supervisar los cambios en la ACB “es habitual”, según declara Bertomeu. “Claro que me preocupa la ACB porque es la liga más importante de Europa. Mi preocupación es por su estabilidad, y las figuras de Esther Queraltó y Gerard Freixa [director financiero y de eventos de la ACB] simbolizan esa estabilidad desde los tiempos de Portela, más allá de los cambios de presidente”, cuenta el presidente de la Euroliga. “Me he preocupado por los dos porque son los que mantienen la continuidad. Estas conversaciones son frecuentes en cada época de cambios de la ACB. Es una liga clave para nosotros”, explica Bertomeu.

Desde el año 2000, Queraltó es secretaria general y directora jurídica de la ACB y ha intervenido en todos los conflictos relacionados con la regulación de ascensos y descensos de la Liga, la aplicación del canon de acceso y negociaciones con la propia Euroliga por las licencias A del torneo y el calendario de competiciones. Mientras, la hermana de Queraltó, Roser, es directora ejecutiva de desarrollo de negocio de la Euroliga.