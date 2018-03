Lete, sobre la crisis del baloncesto: “Si no hay acuerdo, actuaremos”

Bajo el título El baloncesto español: el futuro de sus competiciones, se reunieron en Madrid, en la sede del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), varios de los principales actores del conflicto de la canasta y la mesa redonda fue un fiel reflejo de un panorama enquistado y abigarrado. Primero, por las significativas ausencias: de la Federación, que excusó la anunciada participación de Jorge Garbajosa, y de la ACB, que rehusó la invitación por encontrarse en plena reestructuración de su organigrama. Después, por las evidentes tensiones entre los presentes: José Ramón Lete (Secretario de Estado para el Deporte), Jordi Bertomeu (director ejecutivo de la Euroliga), Alfonso Reyes (presidente del sindicato de jugadores) y Juan Francisco García (ex presidente del Estudiantes), que ejerció de anfitrión de un evento que dejó titulares a granel y evidencias irreconciliables.

“Estamos en una situación de conflicto y amenaza. Pero, aunque parezca contradictorio, la Liga Endesa vive también uno de sus mejores momentos de la historia: con el mayor contrato de televisión que ha tenido en la vida, con récord de ingresos previsto para esta temporada, con proyectos sólidos y campeones distintos, con dos marcas premium como Madrid y Barcelona, con un operador de televisión líder y con un patrocinador importantísimo como Endesa. El producto es de calidad, pero entre todos lo estamos devaluando, con conflictos de calendario y las ventanas”, apuntó a modo de introducción Juan Francisco García, antes de abrir un turno de intervenciones que se fue tensando con el paso de los minutos. “Después de muchos años de cierre virtual de la Liga, ahora tenemos dos ascensos en LEB Oro, gracias a la intervención de la Comisión de Competencia, y eso sanea las competiciones. Clubes y jugadores deben ir de la mano y la Euroliga y la ACB deben crecer juntas. El acceso a la Euroliga está distorsionado porque no cumple los méritos deportivos. Tampoco nos gustan las ventanas porque son un elemento distorsionador que introduce más conflicto en un baloncesto ya apaleado. Las soluciones son fáciles, pero para alcanzarlas hay que meterse en el barro”, contó Alfonso Reyes, que abogó por “contrapoder necesario” y un sindicato “fuerte e independiente, como en la NBA”. Todo antes de que tomara la palabra Jordi Bertomeu, claro vencedor de la contienda.

Jordi Bertomeu

“Siempre ha habido una tendencia catastrofista respecto a la ACB y, sin embargo, el resto de ligas están a años luz de España. La paz mundial la queremos todos, pero nada evoluciona si no es a través del conflicto. Como ocurre en la economía, las competiciones nacionales hay momentos en los que les toca reestructurarse y redimensionarse. Los recursos son cada vez más difíciles de conseguir y hay que mejorar el producto para mejorar el rendimiento. No creo que la Euroliga haga ningún daño a las ligas nacionales cuando los clubes con Licencia A han ganado el 97% de los títulos nacionales en sus respectivos países. No habrá invasión de los fines de semana y seguiremos apostando por la calidad frente a la territorialidad”, señaló Bertomeu, muy crítico con la FEB desde su primera intervención. “El baloncesto me duele más que nada”, recogió Lete. “Tenemos debilidades internas y amenazas externas. En este tiempo, hemos conseguido que haya ascensos y descensos en la ACB, pero nos quedan frentes abiertos. Los equipos de la ACB tienen intereses encontrados porque los clubes de Euroliga podrían jugar hasta 95 partidos. Hay que poner racionalidad. Desde el CSD apelamos a la responsabilidad y a la proporcionalidad. Tenemos la obligación de convivir. En un par de meses tenemos que resolver la estructura competitiva de la ACB. Si queremos 16 equipos, con dos ascensos y dos descensos… Pero tenemos la amenaza de las ventanas. España ha ganado con solvencia los cuatro primeros partidos, pero podía haber sido de otra manera. Da igual que actúe Europa o las partes implicadas, pero hay que encontrar una solución definitiva para el futuro del baloncesto español y europeo”, desarrolló el Secretario de Estado para el deporte. “De poco sirve que la ACB pase de 18 a 16 equipos si la Euroliga pasa de 23 a 37 jornadas. Es intolerable que la Liga esté parada y en el espacio de la selección nacional haya un Barça-Madrid”, completó Juan Francisco García, “estamos canibalizando el producto en lugar de aumentar el valor del producto”, sentenció.

Alfonso Reyes

“No hay un conflicto FIBA-Euroliga. Hablo con Patrick Baumann a menudo y tenemos una buena relación personal. Diferimos en muchas cosas, pero el problema real es que la FIBA planteó un calendario incompatible con la realidad del baloncesto mundial”, retomó Bertomeu. La NBA y la Euroliga no pueden digerir un planteamiento arcaico, de hace 30 años. Es horroroso que las selecciones nacionales jueguen sin sus mejores jugadores. Llevamos 16 años sin ventanas y ahora damos un paso atrás ignorando la realidad. El vicepresidente de la Federación decía ‘seamos inteligentes, no se puede comparar el presupuesto de la NBA con el de la Euroliga’. Y yo le digo, ¿esto de las selecciones no iba sobre sentimientos, honor y orgullo? o es sobre presupuestos. El honor de representar a tu país no es convertible en dinero. Si es tema de presupuestos, ¿es que Juan Roig merece menos respeto que el propietario de los Memphis Grizzlies? Haremos todas las propuestas que hagan falta y todas pasarán porque vayan los mejores a las selecciones. Si la FIBA quiere integrar su proyecto tendrá que ajustarse a la realidad”, relató el director ejecutivo de la Euroliga, antes de analizar las debilidades del baloncesto español. “Hay un gran problema de formación de jugadores. No se ven a los jugadores que ganan medallas en categorías inferiores. En la LEB Plata, los equipos tienen 4 o 5 extranjeros y no menos de tres jugadores mayores de 30 años. ¿Eso no es culpa de la Federación? Pau Gasol hubo uno. ¿Por qué no protesta la ABP por esto? El problema no son los extranjeros, es la formación. En un mundo global los pasaportes no tienen sentido”, remató Bertomeu. “No sería bueno una ACB con un 80% de españoles, pero es que somos la liga profesional mundial en la que menos jugadores nacionales hay”, respondió Alfonso Reyes. “Hay que tener cuidado con las citas”, soltó el presidente de la ABP aludiendo a Lete, que había parafraseado a Víctor Hugo en su primera intervención. “La guardia imperial no se rinde, muere”, dijo Reyes citando a un personaje de Los Miserables en la batalla de Waterloo. “Yo espero que la ACB ni se rinda ni muera. Lo que de verdad quiso decir el general Cambrón fue: ‘a la mierda. Váyase usted a la mierda”, espetó.

José Ramón Lete

“El año que viene no seremos 18 equipos y cuando lo seamos sumaremos un equipo de Francia y otro de Alemania. No hay incertidumbre”, añadió Bertomeu retomando el debate. “¿Por qué tiene que ser siempre la ACB la que se adapte a la Euroliga? Para ganar la Champions hacen falta 13 partidos”, le cuestionó Reyes. “Si aumentamos equipos jugaremos dos o tres martes más y eso a los equipos de la ACB no les afecta. Afecta a los que van a tomar la decisión”, respondió Bertomeu. “Estamos haciendo lo que podemos”, señaló Lete para recoger la charla. “El margen de maniobra del gobierno en base a una ley de 1990 no es todo el que nos gustaría. El Secretario de Estado no lo puede todo, por eso apelo a la responsabilidad de las partes. Pero si no hay acuerdo, actuaremos. Por sentido de la responsabilidad. Todos los intereses son legítimos pero no pueden ser exclusivos. Cambiamos la normativa en busca del equilibrio económico y espero que todo culmine en una nueva Ley del Deporte”, cerró Lete.

Para acabar, una pregunta concluyente. ¿Cuál sería el modelo ideal de calendario para cada uno de los interlocutores? Alfonso Reyes: “Selecciones en verano, -es un error dejar un verano sin el motor de nuestro baloncesto-. Una Euroliga creciente pero sin aumentar partidos y dejando espacio para todos. Y una ACB con 18 equipos”. Jordi Bertomeu: “Un mes y medio de descanso absoluto. Un mes y medio intensivo de selecciones en verano. Y nueve meses de competiciones europeas”. José Ramón Lete: “Ligas abiertas y selección fuerte”. El conflicto de nunca acabar sigue en marcha.