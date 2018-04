Gerard Moreno rescata al Espanyol ante el Girona

La ilusión del Girona chocó con la angustia del Espanyol. No tiene el conjunto blanquiazul un mejor terapeuta que Gerard Moreno, la peor pesadilla para los mejores sueños del Girona. Con la Europa League a tiro, el equipo rojiblanco quería fulminar al nuevo Espanyol de David Gallego. No contaba, sin embargo, ni con su falta de puntería ni con el renacer blanquiazul, simbolizado, como no podía ser de otra manera, en Gerard Moreno. El 7 rompió una racha de 511 minutos sin marcar del Espanyol, que no ganaba desde el 11 de marzo ante la Real Sociedad. Entonces, como no podía ser de otra manera, también había firmado un gol Gerard, presente en el 48% de las dianas blanquiazules en la Liga. Ningún otro delantero es tan determinante para su equipo como Gerard para el Espanyol. Esta vez, lo sufrió el Girona.

3-4-2-1 Pablo Machín 13 Bounou 2 Cambio 66' Sale Michael Olunga Bernardo 4 Ramalho 15 Juanpe 8 Pere Pons 25 Pablo Maffeo 3 Mojica 6 Cambio 79' Sale Aleix García Serrano Alex Granell 9 Portu 24 Cambio 69' Sale Aday Borja García 7 Stuani 1 Pau López 16 Javi López 15 David López 5 Naldo 3 Cambio 80' Sale Dídac Aarón Martín 25 Cambio 70' Sale Granero Darder 4 Tarjeta amarilla 47' Tarjeta amarilla Víctor Sánchez 8 Tarjeta amarilla 37' Tarjeta amarilla Carlos Sánchez 7 2 goles 42' Gol 54' Gol Gerard Moreno 9 Sergio García 10 Cambio 57' Sale Leo Baptistao Jurado 4-3-3 David Gallego

El Barça abrió una puerta extra para la Europa League. Un favor colateral de los azulgrana para el Girona. Tras la victoria del Barça ante el Sevilla en la final de la Copa del Rey, la séptima plaza en la Liga otorga el visado para Europa. Y cuadro rojiblanco no la quería desaprovechar, sobre todo cuando a Montilivi llegaba de visita un golpeado Espanyol, perdido en la tabla, con el estreno de David Gallego en el banquillo, que reemplazó al cesado Quique Sánchez Flores.

Pero, de arranque, el cambio de técnico no les daba la razón a los tecnócratas que mandan en la entidad blanquiazul. El Girona está entregado a la pelota; el Espanyol, a los números. Mientras en Montilivi manda un exfutbolista, Delfí Geli, en Cornellà lo hace un gestor, Roger Guasch. Tardó cinco minutos el Girona en acorralar al Espanyol. Los muchachos de Machín coparon el campo blanquiazul, dispuestos a liquidar sin piedad a un huésped frágil en lo emocional, sin ideas en lo futbolístico.

No revolucionó el once David Gallego en su estreno en la élite. Eso sí, cambió el dibujo: 4-3-2-1. Tres pivotes, Víctor Sánchez, la Roca Sánchez y Darder; más Jurado y Gerard Moreno como mediapuntas para intentar controlar el balón. Sin embargo, el cuero era del Girona, también las bandas, sobre todo para Pablo Maffeo, un látigo en el ala derecha para el Espanyol. El problema, en cualquier caso, para el Girona no eran los blanquiazules. Todo lo contrario. La falta de puntería condenó al equipo de Pablo Machín. Ni Portu ni Pere Pons, tampoco Borja, mucho menos Stuani –más pendiente de chocar que de jugar- podían encontrar los tres postes. Y, cuando lo hacían, aparecía Pau.

Entonces, cuando el gol del Girona parecía una fruta a punto de madurar, Gerard Moreno silenció a un motivado Montilivi. En el fútbol mandan los buenos futbolistas, como Gerard. También lo impensado. En la primera comparecencia del Espanyol en el territorio de Bono, antes del cierre del primer acto, Darder le puso un centro preciso al 7, que bajó el balón con la pierna izquierda y remató, fuerte y esquinado, con la derecha. Una jugada rápida, tan imposible de descifrar por Maffeo como de rechazar para Bono.

El gol minó la confianza del Girona. Ni rastros de ese equipo ordenado, intenso y ambicioso que asombró al fútbol español. Las dudas del Girona se convirtieron en certezas para un Espanyol que no tiene más armas que Gerard Moreno. El delantero hizo todo. Le marcó el pase a Darder, superó en carrera a los dos centrales rojiblancos y pico suave la pelota por arriba de Bono. La sorpresa que no sorprendió. En la víspera de Sant Jordi, despertó Gerard Moreno. Único héroe en el lío del Espanyol. Lo sufrió el Girona, que no quiere dejar esfumar su sueño europeo. Está a un punto del Sevilla, séptimo en la tabla.