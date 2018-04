Jon Rahm gana el Open de España

“En el tee, por España… ¡Jon Rahm!”. Son las 13.35 cuando el nombre del golfista vasco retumba en el Centro Nacional, en Madrid, en la última jornada del Open nacional. La gente aplaude rápido para coger el móvil y fotografiar al hombretón de Barrika. Comienza entonces la persecución. La de miles de aficionados siguiendo al trote cada golpe de Rahm. Y la del propio Rahm en busca del liderato y del título. Todos quedan contentos. Los seguidores disfrutan con el vasco, un espectáculo con un palo de golf y un torrente de carisma. Rahm es feliz cuando emboca el último putt, ante la bandera española que ondea en el 18, y logra con dos golpes de ventaja sobre Paul Dunne y tres sobre Nacho Elvira la quinta victoria de su carrera. Es “la más especial”, un Open de España que su ídolo Seve ganó tres veces (1981, 85 y 95), y además en el campo en el que se formó como jugador cuando era un diamante en bruto, tan volcánico como ahora, en la escuela Blume. También da palmas con las orejas la federación española, que no solo salvó el campeonato a ultimísima hora, y acondicionó el campo en un pestañeo de siete semanas, sino que se ha visto desbordada por el enorme éxito de público del Open: 47.218 asistentes en total en las cuatro jornadas, récord histórico de un torneo de golf en España. Una multitud atraída por el nuevo fenómeno del deporte patrio. España ha descubierto a Jon Rahm. Y el golf lo recibe como el maná que tanto esperaba.

El Open de España ha sido el Open de Rahm. “Todo esto nos ha desbordado, a la familia y también a Jon”, confiesa Edorta, el padre de la criatura. “Esperábamos gente, pero no algo así. Nos ha sorprendido mucho”. Seguir a Rahm durante el Open, especialmente el fin de semana, era una carrera por las mejores posiciones. Muchos se subían a una loma para atisbar al jugador entre tanta cabeza y tanto móvil, y los había que avanzaban hasta el siguiente hoyo para ir reservando ya un asiento de lujo. El Centro Nacional, sede de la federación, se vio desbordado por la multitud. El tee del uno parecía una manifestación. La algarabía no paraba a casa paso de Rahm, y hasta a alguno le sonaba el teléfono al lado del green. Más que un campo de golf, aquello parecía por momentos un estadio de fútbol, por la cantidad de gente y por un comportamiento que suele estar alejado de la etiqueta del golf. Incluso el propio Rahm, que no es precisamente un pachorro, ha tenido que pedir calma y silencio durante la semana. Era una especie de Rahm-manía.

La jornada del campeón no acababa con el último golpe. Después del paso por la prensa, Rahm ha estado más de un día firmando autógrafos y haciéndose fotos con los aficionados durante más de una hora. A los kilómetros del Masters de Augusta se ha unido un viaje largo y mucha expectación en el Open. El sábado, tieso, se lo tuvieron que llevar antes de hora y darle un ibuprofeno contra el dolor de piernas. La familia ha arropado al campeón vasco, que hizo un esfuerzo especial por disputar el torneo después de ser cuarto en el Masters de Augusta. El número cuatro mundial es una figura enorme en Estados Unidos e Inglaterra, pero España todavía estaba por descubrir el enorme impacto que puede tener. Rahm aspira a ser Seve, pero también a ser una especie de nuevo Rafa Nadal o Fernando Alonso, un atleta excepcional y un póster de lujo.

La victoria en este Open supone un antes y un después. La federación aspira a que el golf encuentre por fin patrocinadores y que enganche a un público que mayoritariamente lo ve como elitista. Nada mejor para romper con esa imagen que un tipo sencillo como Rahm, un vasco de pura cepa, muy del Athletic, aunque tenga apellido suizo (descendiente de un carpintero que llegó a Bilbao a comienzos del siglo XIX) y viva en Estados Unidos. Y un golfista con mayúsculas.

