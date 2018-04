Ferrer alumbra a España hacia las semifinales de la Davis

FOTO: Ferrer celebra el triunfo contra Kohschreiber, este domingo en Valencia. / VÍDEO: Fragmento del partido. Kai Försterling (EFE) / REUTERS

Caldo de cultivo de heroicidades y grandes gestas, la Copa Davis inscribió un nuevo nombre en su historia con el deseado éxito de David Ferrer. Dice el alicantino que el tenis no le debe nada, que algún día no muy lejano colgará la raqueta con la sensación de plenitud, pero la enciclopedia le tenía otro capítulo glorioso reservado, quien sabe sí con posibilidad de añadidos, porque aún le queda cuerda y el recorrido de España aún no ha terminado. Llevado en volandas por la grada de Valencia, en un elogio a la perseverancia y la tenacidad, el alicantino batió a Philippe Kohlschreiber en un duelo eléctrico (7-6, 3-6, 7-6, 4-6 y 7-5, en 4h 51m) y culminó la remontada que guía hacia las semifinales, cota que no alcanzaba el equipo español desde 2012.

Por la mañana abrió camino Rafael Nadal, frente Alexander Zverev (6-1, 6-4 y 6-4, en 2h 16m), y por la tarde Ferrer, vencido el viernes en la apertura, pero repuesto, redondeó una faena que conduce al grupo capitaneado por Sergi Bruguera a un enfrentamiento contra Francia, del 16 al 18 de septiembre en territorio galo. El equipo nacional, por tanto, prolonga su racha de imbatibilidad en casa a 19 años y 27 victorias, y reverdece en una competición en la que se había marchitado durante el último lustro.

Uno de esos geniales giros copernicanos que suele brindar la Copa Davis, la actual Copa Davis hasta que se oficialice lo contrario, deparó que dos tenistas bregados y reconocidos como Ferrer y Kohlschreiber se batieran por el punto definitivo. Agua y aceite, porque muy poco tienen que ver uno y otro. El alemán (34 años) representa la sofisticación y el academicismo, la pulcritud de esa escuela clásica que resiste a duras penas a unos tiempos modernos en los que priman los pegadores de un solo registro. El español (36), mientras, se ha erigido siempre como un jugador de pura raza, todo corazón, quizá sin las virtudes estéticas ni las facultades fisionómicas de otros, pero con un caudal de tenis fuera de toda duda.

Entre contrastes transcurrió un partido dramático y hermoso, seguramente el más completo de toda la serie. Al componente emocional de una resolución a cara o cruz y la atmósfera efusiva inherente al evento le acompañó un soberbio despliegue de uno y otro lado. Hubo de todo: alternativas, tensión, agonía y colorido; nubes, cielo azul, frío y calor; también unos remolinos de viento incomodísimos. Por haber hubo incluso truenos, porque hasta la lluvia, socia histórica de este deporte, quiso tener unos minutos de protagonismo; fueron pocos, apenas tres durante el tercer parcial, porque el espectáculo la apeó a un lado inmediatamente para que no desmejorase una tarde preciosa en la Plaza de toros de Valencia.

Un ejercicio de contención

Los dos protagonistas dignificaron el tenis con un partido plagado de puntos de giro. El primero, la rotura de Ferrer en la primera manga y la respuesta seguida de Kholschreiber, continuada con un ejercicio de contención por ambas partes que derivó en el primer tie-break, resuelto de fábula por el anfitrión (7-1, globo incluido en el broche) y extrañamente mal disputado por el huésped.

Después, más y más curvas. El alemán abrochó con firmeza el segundo set, sellado con un ace abierto, pero en el siguiente el vaivén fue de aúpa, con cuatro roturas y un desenlace taquicárdico en el desempate: de inicio, Kohlschreiber se hizo con un 0-3 a su favor, pero Ferrer mantuvo el tipo y desequilibró (7-4 al final), no sin suspense, claro, pues su última derecha golpeó la cinta y la pelota se quedó suspendida en el aire una eternidad, hasta que la gravedad le echó una mano y la empujó hacia al otro lado.

Todo a su favor, pues, pero la Davis es tan caprichosa y los alemanes tan tozudos que Kohlschreiber no se diluyó, siguió remando y encontró una recompensa idéntica para adjudicarse el cuarto parcial: de nuevo, un golpe violento en la cresta de la cinta, bola en el aire y los estómagos de todo el mundo encogidos. Y esta vez, la fortuna le sonrió a él. 2-2 en el electrónico y por lo tanto todo un mundo por delante. Y Nadal sobre una silla, a grito pelado y caliente como un hooligan, aconsejando y animando sin parar a Ferru para que hiciera un último esfuerzo y condujera a España hacia las semifinales. A su lado, Marc López se revolvía sin parar y Feliciano arengaba a la grada patria con la que tanto ha conectado siempre.

Entre el polvo de Valencia, una traca final

En la plaza empujaba hasta el apuntador, porque el objetivo quedaba cerca y son ya unos cuantos de carestía y decepciones en una competición que ha otorgado al tenis español muchas escenas para la videoteca. Ferrer, uno de los componentes de la generación dorada, siempre ha estado ahí y también quería la suya. A pesar de pasarse toda la tarde persiguiendo bolas y devolviéndolas desde los ángulos imposibles que proponía su rival, de la fatiga y del desgaste anímico que requiere un mano a mano de estas características, tanto él como Kohlschreiber regalaron un último intercambio feroz.

Entre polvaredas, con la pista cada vez más pelada debido a las rachas de levante, libraron un último set de alto voltaje. Subidas y bajadas para enriquecer la mística de la Davis. Traca final. Quebró primero Ferrer para el 2-0 y encontró réplica para el 3-3; acto seguido, más adrenalina: el alicantino sorteó por dos veces otra rotura y cuando el desarrollo anímico hacía indicar que arropaba al visitante, a solo dos puntos entonces de las semifinales para Alemania, el de Xàbia dio el zarpazo letal: dos dejadas cortas de Kohlschreiber, break hacia el 6-5 y templanza en la recta final. Después, el éxtasis de Valencia, España hacia las semifinales y Ferrer rumbo a la eternidad.