Luis Suárez o el gol que está por llegar

Hay que bucear hasta los archivos de la temporada 1992-1993, para encontrar al último 9 del Barcelona que se quedó vacío de goles en Europa. Entonces ni Julio Salinas ni el mediapunta Laudrup —a veces, utilizado como falso nueve— pudieron gritar un gol en una Champions en la que el Barça de Johan Cruyff se quedó fuera en la segunda ronda (en el sistema actual, octavos de final). El goleador azulgrana, en aquella oportunidad, fue el extremo Txiki Begiristain. El actual director deportivo del Manchester City firmó dos goles, el 50% del total de un equipo que defendía el título, pero que se despidió muy rápido de la Champions. Desde entonces pasaron por el Camp Nou: Romario, Kodro, Ronaldo, Giovanni, Sony Andersson, Kluivert, Eto’o, Ibrahimovic, Villa, Messi y Luis Suárez. Ninguno se quedó mudo de gol. Hasta esta temporada. Luis Suárez está peleado con las porterías europeas.

Pasaron 884 minutos desde el último gol de Luis Suárez en la Champions: el 8 de marzo de 2017 abrió el camino en la histórica remontada ante el PSG. “¿Su mala racha?”, se cuestionó Ernesto Valverde; “entiendo que es una casualidad”. El entrenador de la Roma, Eusebio di Francesco, coincide con el Txingurri: “Es una casualidad absoluta”. Eso sí, el técnico del cuadro romano quiere que el apetito goleador del charrúa no se despierte hoy en el Camp Nou. “Espero que siga sin marcar”, deseó Di Francesco.

Desde que se mudó a Europa, Luis Suárez nunca se quedó sin marcar en competiciones continentales. Con la camiseta del Groningen, del Ajax, del Liverpool o del Barcelona; en la Europa League o en la Champions, el charrúa siempre dijo presente en la red. “Hubo un momento durante la actual temporada en la que no marcaba y me preguntaban recurrentemente por Luis y su falta de gol”, recordó Valverde. En las primeras siete jornadas en la Liga, el uruguayo marcó tres goles, uno solo definitivo, en el empate ante el Atlético en el Wanda Metropolitano. “Hasta que un día marcó y no ha parado. Suponemos que ocurrirá lo mismo en la Champions porque se relaciona bien con el gol, es agresivo y siempre tiene ocasiones...”, razonó el técnico azulgrana.

Los números de Luis Suárez no han variado con Valverde en el banquillo. El uruguayo toca el balón un promedio de 46,5 veces por partido, menos que en su primer temporada de azulgrana, la 2014-2015, 48,3. Sin embargo, participa más que en las últimas dos: 40,6 en la 2015-2016 y 39,33 en la 2016-2017. Su ambición goleadora tampoco ha mermado. Suma una media de 3,25 remates a portería, un poco menos que en su mejor año goleador en la Champions. En el curso 2015-2016 marcó ocho goles, después de haber intentado un promedio de remates de 3,33. “Aunque no marque es fundamental para el Barcelona como lo sería para cualquier equipo. Tiene una gran calidad y sabe atacar la portería”, lo elogia Di Francesco. Un dolor de cabeza para el técnico de la Roma, también para sus defensores. “Es un grandísimo delantero, pero no pensamos en un jugador o en dos, sino en todo el equipo”, remató el argentino Fazio. El Barça apunta a la Roma; Luis Suárez, a su gol.