Valverde: “No basta con un buen partido para pasar”

Más pendiente de deshojar la margarita en la Liga porque ya se descuentan los partidos para su alirón, toda vez que le saca nueve puntos al Atlético, el Barça se centra en la Champions, en unos cuartos que le miden con la Roma. Equipo que en la Serie A está lejos de la cabeza, pero que en Europa ha mostrado su mejor versión porque fue capaz de apartar en la fase de grupos al propio Atlético, además de al Chelsea, recientemente eliminado por el Barça. “Un equipo italiano es un equipo competitivo”, se arrancó Ernesto Valverde; “me preocupa su estructura, su juego de posición, que intentan llevar el peso del partido y que son peligrosos en la estrategia y cuando tira la presión arriba, además de sus laterales ofensivos. Deberemos intentar dominar el partido”. Le siguió la cuerda Jordi Alba: “Somos conscientes de que tenemos una gran plantilla y que si estamos a nuestro nivel tenemos muchas posibilidades de ganar a cualquiera. Pero la Roma es muy complicada… La gente se puede pensar que somos favoritos, pero no. Seguro que nos ponen en muchas dificultades”. Recogió el testigo el técnico azulgrana: “No me dice nada que nos vean favoritos. No tiene valor. Cuando el balón empiece a rodar puede cambiar todo en un minuto, en la primera jugada”. Y añadió: “Lo que nos motiva es lo que tenemos por ganar, no por perder. No tenemos nada que perder porque no hemos ganado nada. Dudo que algún jugador o alguien de aquí diga que la Roma era el rival más fácil del bombo”.

Se disputa la ida en el Camp Nou (20.45 h. beIN Sports) y la presión, de inicio, es para el Barça por la el valor doble de los goles a domicilio. “Dudo mucho que se solucione la eliminatoria en el primer partido. Son partidos con mucha tensión, pero lo que sería bueno es no encajar y ganar el partido, pero somos conscientes de que no basta con un buen partido para pasar”, resolvió Valverde. En el mismo sentido se expresó Alba: “En esta temporada hemos estado bastantes partidos sin encajar, lo que es bueno porque nosotros casi siempre hacemos goles. Es muy importante no recibir goles, y más en una eliminatoria como esta donde jugamos la ida en casa. Sabemos la calidad que tenemos en el aspecto ofensivo, pero quizá este año hemos ganado mucho en defensa”. Valverde, sin embargo, matizó: “Si vemos el partido con el Sevilla no estoy muy contento con la fase defensiva… Pero lo que nos está llevando a estar con posibilidades es el talento de los jugadores. Y desde luego hay que tener estructura para atacar y defender, aunque este es un equipo hecho para atacar. No nos interesan los partidos de ida y vuelta. Solo los de ida”. Así, para que funcione la transición ataque-defensa, tan capital en el equipo, es necesario Busquets, timón y brújula azulgrana. “Es un jugador vital, da mucho equilibrio al equipo. Con la pelota y defensivamente es el número uno. Esperemos que mañana esté con nosotros”, convino Alba. “Esperamos que mañana esté bien. Es muy importante para nosotros porque sabemos de su nivel y lo que aporta al equipo”, se sumó el entrenador.

Envuelve el optimismo al Barcelona, hasta el punto de que crece el ruido alrededor del equipo y la posibilidad de repetir un tercer triplete –lo consiguió Guardiola (2009) y Luis Enrique (2015)- con Valverde. “Tenemos mucha ilusión por ganar algo porque aún no se ha ganado nada. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Estamos bien colocados, pero ya veremos que dicta el terreno de juego”, admitió el preparador culer. “Los resultados son muy buenos. Estamos por el buen camino porque estamos e la final de Copa y la distancia en la Liga es muy buena. Pero en la Champions hay mucho nivel, aunque las sensaciones del equipo desde dentro son positivas”, expuso Alba. Aunque agregó: “En el vestuario no lo hablamos, no. Queda mucho. Pero hay opciones de conseguir el triplete que la gente espera”.

Para ello cuentan con Messi, que ofrece como casi siempre una versión demoledora a cada partido. “A los rivales le da miedo y a nosotros tranquilidad porque nos hace mucho mejores. Contra el Sevilla, por ejemplo, cambió el partido totalmente. Siempre te genera más posibilidades de ganar”, señaló Alba. “Messi es único en el mundo y en la historia”, sentenció Valverde. Pero volvió a la Roma. “Viendo cómo jugó en la fase de grupos y en su Liga no es tanta sorpresa que estén en cuartos de final. Es un equipo que ataca muy bien y que defiende con mucha solidaridad. Es difícil sobrepasarle y vamos a tener dificultades para pasar. Es una eliminatoria atractiva que afrontamos con ilusión”. Mañana se resolverá el primer capítulo.