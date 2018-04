Los cuartos de final tensan al Barça en la Champions

Al Barça de Valverde le animan los mismos retos que estimularon al de Guardiola y después al de Luis Enrique. Así que después de alcanzar la final de la Copa del Rey y acariciar la Liga, se propone competir también por la Champions. Aunque el equipo no tiene el aura ni la pegada de los que conquistaron el triplete en 2009 y 2015, se ha ganado el derecho a competir por los tres trofeos en disputa a partir de la solidez colectiva y de la madurez de Messi. La figura del 10 se ha agrandado en vísperas del Mundial de Rusia.

Nadie se acuerda ya en el Camp Nou de la Supercopa perdida con el Real Madrid. Acostumbrado al éxito o al fracaso, extremista por naturaleza, el barcelonismo suspira porque la dinámica ganadora le lleve hasta la final de Kiev. Antes, sin embargo, deberá superar los cuartos de final, una barrera contra la que se ha estampado en tres de las últimas cuatro ediciones, dos ante el Atlético y una con la Juve, mientras que en la otra salió campeón en Berlín.

Busquets y Messi, listos para la Champions El Barcelona anunció ayer que el pivote Sergio Busquets recibió el alta médica, después de superar la fractura en la falange del quinto metatarsiano del pie derecho. El mediocentro catalán, que el lunes ya había completado el entrenamiento junto a sus compañeros, se había lesionado en la vuelta de octavos de final ante el Chelsea. “Sergio es muy importante para nosotros y para la selección. Esperamos contar con él ante la Roma”, dijo Ernesto Valverde. El técnico también habló sobre el estado de forma de Messi. El 10 se perdió los dos amistosos de la selección argentina y reapareció media hora ante el Sevilla. “Leo entrenó bien y estará en condiciones de jugar”, apuntó el Txingurri. En la enfermería solo queda Lucas Digne, mientras que Sergi Roberto es el único azulgrana que está apercibido.

El adversario no es uno de los favoritos para ganar la Copa de Europa; tampoco es un equipo cualquiera, sino que la Roma aparece como un rival entusiasta y primaveral después de superar en la fase de grupos al Atlético y al Chelsea, al que goleó en el Olímpico y empató a tres en Stamford Bridge, y de eliminar en octavos al Shakthar Donetsk. Todavía no se sabe muy bien cuál es el límite del equipo de Di Francesco en la Champions después de que en la Liga dominada por la Juve fuera capaz de golear en Nápoles. “Queremos seguir soñando”, afirmó el entrenador italiano nada más pisar el Camp Nou. “Nos hemos ganado la oportunidad de llegar hasta aquí y queremos ganar”, añadió para después preguntarse: “¿Por qué no podemos mirar hacia delante con optimismo”.

El técnico italiano dispone de un plantel muy interesante confeccionado por el cazatalentos Monchi, el armador del Sevilla, y presume tanto de identidad futbolística como de no tener complejos, ni siquiera antes de enfrentar en su estadio al Barça.

Ausente por lesión Cengiz Under, la duda es Nainggolan, el jugador que “te permite jugar de la manera que quieres”, según Di Francesco. A mayor desafío, mejores son las prestaciones del grupo, ambicioso y orgulloso, consciente de que no hay mejor escaparate para dar visibilidad a su obra que el Camp Nou. Hay una auténtica expectación para saber cómo funciona una entidad cuyo organigrama está copado por gente giallorrosa, devotos de la Roma.

El partido del sábado en Sevilla le vale de pauta a Di Francesco para constatar que si se supera la línea de presión azulgrana sus jugadores pueden alcanzar fácilmente posiciones de remate ante Ter Stegen. Al Barcelona también le escuece todavía el encuentro del Pizjuán. Los muchachos de Valverde perdieron el balón de forma reiterada —hasta 128 veces— y concedieron 18 remates al Sevilla. “No estamos muy contentos de nuestra organización defensiva en el último encuentro de Liga”, admitió Valverde. “Nuestra calidad en cualquier caso es ofensiva”, sobre todo por la presencia de Messi, que lleva siete partidos consecutivos marcando, revulsivo también en Nervión.

Ya recuperado Busquets, Valverde podrá disponer la mejor alineación, que seguramente incluirá como tercer delantero a Dembélé. Necesitará el Barça reforzar su ataque para enfrentar a un rival muy rico tácticamente, fuerte en lo físico y el juego aéreo y poderoso en las áreas por la presencia de un excelente portero, el internacional brasileño Alisson, y de un ariete contrastado como Dzeko, autor de 39 goles la pasada temporada, 18 en el curso 2017-2018.

“Son dos partidos”

Las sensaciones son óptimas en el vestuario del Camp Nou, “mejores” incluso que las vividas hace tres años con Luis Enrique, de acuerdo con las percepciones de Jordi Alba. “Hemos mejorado mucho en cuanto a regularidad y resultados”, remachó el lateral internacional del Barcelona. Valverde es en cambio mucho más prudente: “No tenemos nada que perder porque no hemos ganado nada. De momento hay que jugar contra la Roma, procurar ganar y no encajar goles, sabiendo que estas eliminatorias difícilmente se resuelven en la ida sino que precisan de los dos partidos”, el de vuelta el día 10 en Roma.

La estadística avala precisamente la igualdad —ambos equipos se han enfrentado cuatro veces con una victoria para cada uno y dos empates— y subraya también la importancia del factor campo: los azulgrana no pierden en su casa desde el 1 de mayo de 2013, cuando salió goleado por el Bayern. Ya son 25 partidos saldados con 23 victorias y dos empates, mucha historia de la que presumir y que defender ante un rival novato como la Roma. El Barça se exige recuperar la senda que le llevó hasta Berlín 2015.