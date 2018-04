Gabi: “¿El escudo? Son muchos cambios y la gente no se identifica con nada”

Una recogida de firmas que superó las 20.000 y los cánticos emanados desde el fondo sur del Metropolitano reactivaron el domingo la polémica del cambio de escudo del Atlético de Madrid. Hasta ahora había un discurso monocirde en el club sobre esa decisón que apuntaba a la evolución e incluso a los orígenes de la entidad. La homogeneidad de los mensajes institucionales la rompió Gabi. El capitán se sensibilizó con la demanda de parte de la afición que jaleó en repetidas ocasiones que "el escudo no se toca". "Cuando a la gente le cambias tantas cosas, al final no se identifica con nada. Al aficionado hay que apoyarle, escucharle y ayudarle. Siempre ha habido una unión, creo que se puede llegar a un entendimiento para estar todos felices en el cub de nuestra vida". Ded algun manera, Gabi sugirió que la hinchada sea escuchada por la dirigencia ne un tema tan sensible.

Como símbolo del club y de la cantea, Gabi también se expresó sobre la cantera, reas un partido en el que debutaron Carlos Isaac y Toni Moya y hasta cinco canteranos formaron parte de la convocatoria. "Esa es la base para encontrar la identidad de un equipo. Los jugadores de la cantera no habían tenido oportunidades. Cuanto más jugadores salgan de la cantera más identificados se van a sentir con su equipo", advirtió el capitán, que también se refirió a la escasez de efectivos propiciadas por las salidas en el mercado invernal."Se han sumado muchísimas circunstancias. Ahora la lesión, las sanciones... la gente está muy comprometida y con jerarquía para sacar todo adelante. Los que estamos lo estamos sacando muy bien".

La victoria por la mínima y el mal juego del equipo, también volvieron a estar presentes en la cmparecencia de Simeone. "Es verdad. Ganamos con lo justo. ¿Cuantos partidos ganamos 1-0? ¿Pero será una virtud también, no?", dijo el técnico. Preguntado por la diferencia de nueve puntos con el Barcelona y las posibilidades de alcanzar el título, el técnico señaló directamente a Messi: "Estamos haciendo una Liga muy importante. Ustedes vieron ayer 60 minutos del Sevilla sin Messi y ganaba el Sevilla 2-0 y entró Messi y ganaba el Barcelona 0-2 para el 2-2. Lo determinante que está siendo Messi en este torneo es sumamente visible. De parte de nosotros, seguir mirando adelante y cuando falten cinco fechas ver qué pasa y que hay por delante para aspirar en el esprint final".