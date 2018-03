LeBron James bate un récord de tres lustros de Michael Jordan

La inercia histórica de LeBron James volvió a ser protagonista en la NBA. La estrella de los Cavaliers superó la marca de Michael Jordan de más partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos. Caía así un récord inabordable durante 15 años. LeBron sumó 27 puntos en la victoria de su equipo sobre New Orleans (107-102) y firmó su partido 867 consecutivo sumando por encima de la decena. Once años atrás, un 5 de enero de 2007, LeBron se quedó en ocho puntos y aun así Cleveland ganó a Milwaukee. En el siguiente encuentro comenzó la hazaña. La racha de Jordan duró desde marzo de 1986 hasta diciembre de 2001. La de LeBron sigue en marcha. "Es un momento especial no sólo para mí, sino para toda mi familia y para todos los niños que me ven como una inspiración porque saben que pueden salir ahí fuera y conseguirlo y que saben de dónde vengo", aseguró LeBron tras el encuentro. "Vengo de un sitio a 30 minutos al sur de aquí y con las estadísticas siempre en contra, así que para mí estar hoy en esta posición y ser capaz de conseguir algo que la gente pensaba que nunca se iba a lograr significa mucho. Para mí y todavía más para la juventud que necesita algo de esperanza".

La estrella de los Cavaliers, de 33 años, estableció la nueva marca con un mate con el que sumaba 11 puntos de los 27 que aportó, además de conseguir un doble-doble tras repartir 11 asistencias y capturar nueve rebotes. James, que lleva 15 temporadas en la NBA, se encargó de celebrar la nueva marca con una victoria que fue posible gracias a sus puntos decisivos, los ocho consecutivos que aportó en los momentos determinantes del cuarto periodo. También durante el tiempo que se paró el juego, James recibió el balón con el que había conseguido la canasta de la nueva marca y recibió una gran ovación por parte de los 20.562 espectadores que llenaron las gradas del Quicken Loans Arena.

El base Jordan Clarkson consiguió otros 23 puntos, mientras que el pívot reserva Tristan Thompson llegó a los 14 rebotes, que lo dejaron como el mejor dentro de la zona en los 21 minutos que estuvo en el campo. También estuvo entre los aficionados el entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, baja por enfermedad desde el pasado 17 de marzo, y se espera que pronto vuelva a hacerse cargo del equipo que ahora está dirigido por el asistente Larry Drew, quien confirmó que su vuelta será "pronto". El base español José Manuel Calderón jugó 14 minutos como reserva de los Cavaliers y aportó cinco puntos al anotar 2 de 3 tiros de campo, incluido un único triple que intentó, sin que fuese a la línea de personal. La victoria de los Cavaliers (46-30), la séptima en ocho partidos, los mantuvo con la tercera mejor marca de la Conferencia Este y no perdieron terreno ante los Sixers de Filadelfia que también ganaron en la jornada.

El base Jrue Holiday con 25 puntos fue el líder encestador de los Pelicans (43-33), que a pesar de la derrota, la tercera consecutiva, siguen en el octavo puesto de la Conferencia Oeste, empatados con los Jazz de Utah, que tienen la misma marca, pero que ganaron la serie entre ambos. Esta vez el ala-pívot Anthony Davis, la estrella del equipo, no pudo ser decisivo en el juego ofensivo de los Pelicans, al quedarse con 16 puntos, tras anotar 6 de 19 tiros de campo, y capturar ocho rebotes. El gran marcaje que le hicieron el ala-pívot Larry Nance y Thompson fue lo que generó que nunca se encontrase cómodo a la hora de hacer los tiros a canasta. Sí destacó el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic, que como reserva logró 20 puntos en los 29 minutos que jugó como reserva. Mirotic anotó 8 de 13 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples, y no fue a la línea de personal. Pero cumplió dentro de la zona al capturar siete rebotes, incluidos seis defensivos, además dio tres asistencias, y cometió dos faltas personales.