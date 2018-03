Valverde: “Cuidamos a Messi como lo cuidaron en su selección”

Aunque lo intenta, para Ernesto Valverde es imposible no pensar en el apretado calendario del Barcelona: siete partidos en los próximos 22 días. El primero, este sábado ante el Sevilla (20.45 horas) en el Sánchez Pizjuán. Sabe el técnico del Barcelona que tiene que mimar el físico de sus muchachos, sobre todo la pierna derecha de Lionel Messi, con molestias desde el último partido del Barça ante el Athletic. “La acumulación de partidos juega en contra de arriesgar con un jugador. El partido ante el Sevilla es importante. Yo lo quiero aislar, pero la cabeza da para mucho”, expuso Valverde. Siempre atento a la evolución del 10. “Estoy como tiene que estar un entrenador cuando tiene a un jugador importantísimo con una pequeña molestia”, subrayó el preparador.

Messi tiene quien lo cuide, desde Sampaoli a Valverde ninguno de los dos entrenadores quiere jugársela con el 10. El técnico de la selección argentina no lo utilizó en ninguno de los dos compromisos de la Albiceleste en el último parón (victoria ante Italia, 2-0; derrota ante España, 6-1). “Lo estamos cuidando, de la misma manera que lo cuidaron en su selección”, explicó el preparador azulgrana. “A lo largo de la temporada, los jugadores están acostumbrados a soportar este tipo de problemas. Lo pueden regular, pero no tienen que pasarse Porque, entonces, una pequeña molestia puede llevar a una rotura muscular, que es mucho más grave”, añadió el Txingurri.

Valverde no solo tiene que estar atento a Messi. Iniesta, Ter Stegen y Piqué también están tocados. Además, Busquets continúa su recuperación en el pie derecho y Digne estará tres semanas de baja por una lesión muscular en la pierna derecha. “Me preocupa el físico porque no quiero que estén lesionados, pero lo importante es la mentalidad. Llegar a este mes con posibilidades en los tres frentes te da energías”, aseguró Valverde, antes de visitar la casa del Sevilla.

“No espero un Sevilla con muchas rotaciones, si me atengo a lo que viene haciendo en los últimos tiempos. No ha cambiado jugadores a pesar de tener partidos entre semana. Habrá cambios porque, por ejemplo, Sarabia no puede jugar. Para ellos es un partido importante, porque a pesar de perder con el Valencia, tienen otros equipos cerca como el Girona o como el Betis”, dijo Valverde. Clave para el Sevilla, también para el Barcelona. “Para nosotros, supondría muchísimo de cara a conseguir el título. No vamos a especular con los 11 puntos [la diferencia respecto del segundo en la Liga, el Atlético]. Tenemos que ir por el partido. Es lo que venimos haciendo”, cerró el entrenador del Barcelona.