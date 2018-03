La cantera rescata a la Penya

La cantera, el baloncesto formativo, la esencia del Joventut en definitiva, es el resorte que ha animado al Ayuntamiento de Badalona a aprobar una subvención con carácter finalista que alivia la grave situación por la que atraviesa el club. El pleno consistorial dio luz verde a la autorización urgente para que la Fundació Capital Bàsquet otorgue un anticipo del 50% de los 900.000 euros en que está cifrada la subvención.

Las prevenciones para ajustarse a los informes de los técnicos municipales y los antecedentes en las ayudas del Ayuntamiento al club propiciaron un enconado debate entre los grupos políticos. Finalmente, se aprobó el acuerdo con 12 votos a favor y 19 abstenciones. La inyección económica no será la que esperaba el Joventut, pero servirá para mitigar la falta de liquidez que ha provocado que sus empleados hayan acumulado retrasos en el cobro de sus salarios. La Junta de Accionistas de la entidad debe estudiar mañana la situación y adoptar las decisiones que estime oportunas. En su orden del día se consigna la posible disolución de la entidad.

La alcaldesa Dolors Sabater puso énfasis en que el anticipo de ese 50% de la subvención se otorga a un proyecto de baloncesto base y adaptado y que no tiene nada que ver con el contrato de patrocinio vigente desde diciembre de 2017 por el que el Ayuntamiento pagará al club 1,2 millones de euros anuales durante cuatro años. “Somos conscientes de la gravedad y el riesgo del momento, pero no debemos olvidar que gestionamos recursos públicos”, afirmó Sabater. De ahí que el Ayuntamiento solo libere ese anticipo del 50% de la subvención y no del 80% como esperaba el club, al que además se exigirá un aval sobre dicha cantidad.

La situación económica continúa siendo muy difícil, pero el acuerdo del Ayuntamiento otorga un respiro a las oficinas del club badalonés. Sin embargo, la situación deportiva del equipo sigue siendo muy difícil. La Penya, tras perder en casa ante el Obradoiro con un polémico final (62-63), es última en la Liga Endesa, con solo cuatro victorias. Para continuar en la máxima categoría, en la que ha militado siempre, debe superar al Betis, penúltimo, y remontar las dos victorias que le lleva el San Pablo Burgos, que en este momento es el que marca la frontera de la permanencia.

El Joventut, fundado en 1930, es uno de los clubes icónicos del baloncesto español. En sus vitrinas figuran una Euroliga, cuatro Ligas, ocho Copas, dos Copas Korac, una Eurocup y una Fiba EuroChallenge. Cuenta con algo más de 4.000 socios, más de 400 jugadores en sus categorías inferiores y en su cantera se han formado 18 jugadores que compiten en este momento en clubes de la Liga Endesa.

Su crisis económica se agravó hace ocho años. Llegó a estar un año y medio en bancarrota, con una deuda de 14 millones. Salió de un concurso de acreedores en 2012. En marzo de 2017, coincidiendo con el relevo en la presidencia, de Jordi Villacampa a Juanan Morales, dos de los jugadores que le dieron el título en la Euroliga, se firmó un acuerdo crucial con el Ayuntamiento. La deuda, de 11 millones entonces, tras la venta de unos terrenos y otros acuerdos, se redujo a unos 2,5 millones, cuyo pago quedó pactado en un plazo de ocho años.