Simeone: “Tengo la sensación de que el partido lo perdí yo”

Villarreal y su estadio se le atragantan al Atlético de Simeone, una vez más derrotado por el conjunto amarillo al que no vence desde hace cuatro temporadas. En sus últimos seis enfrentamientos el conjunto colchonero ha sido derrotado en cuatro ocasiones por los castellonenses, consiguiendo tan solo dos empates. Pero esta vez, la derrota fue más dura por su trascendencia. El tercer tropiezo del curso hace inalcanzable el liderato del Barça.

“La sensación que tengo es que el partido lo perdí yo. Mis jugadores hicieron un esfuerzo enorme y no los ayudé para que se pudieran llevar el partido al final. Simplemente me he equivocado en decisiones puntuales”, asumía con resignación en su corta rueda de prensa Simeone. Su comparecencia apenas duró dos minutos y admitió cuatro preguntas.El oficio del Atlético y su conservadurismo fue su condena. Quiso vivir de las rentas el conjunto de Simeone, con el mínimo esfuerzo, fiado a su orden, a su defensa y a Oblak, contenido en ataque. Marcó el equipo colchonero de penalti y dedicó todo su esfuerzo a que no sucediera nada, a negar al Villarreal que se asomaba al área atlética sin crear peligro, sin apenas rematar. Reculó tanto el Atlético que le llegaron dos goles en los últimos instantes.

Al Atlético se le abrió el cielo y el partido en el minuto 19, en una acción polémica, en un penalti decretado por Fernández Borbalán a instancias de su asistente de banda, al entender que la caída forzada y poco ortodoxa de Griezmann del área amarilla al pifiar un remate, fue debida a un contacto de Jaume Costa. No hubo tal. “Griezmann se adelanta y lo intento evitar, creo que se tira”, confirmaba el lateral valenciano feliz con la remontada final. La pena máxima señalada fue anotada por el propio Griezmann. El 2018 es el año del delantero francés que lleva marcados 16 goles en 18 partidos. En la Cerámica realizó un partido más que discreto.

Lo que comenzó bien para el Atlético terminó fatal. “Fue un partido intenso con características de los dos equipos bastante similares. En el primer tiempo lo hicimos muy bien, el segundo también lo estábamos manejando bastante bien. Ellos sacaron partido de dos situaciones en un partido muy cerrado. Los detalles hicieron que el partido cayera del lado de ellos”, resumía Simeone. Y la Liga, a falta de nueve jornadas y con 11 puntos de diferencia respecto al Barça, resulta una quimera, una utopía. Pero Simeone no cambia su discurso de siempre. “Seguimos en la misma línea, tenemos que sumar muchos puntos y veremos en las últimas cinco jornadas dónde estamos".

Para Saúl, la pérdida de los tres puntos fue achacable a deméritos propios. “Tenemos que estar más concentrados. Nos han hecho dos goles en jugadas a balón parado”, se lamentaba el centrocampista ilicitano. La estrategia, de la que tanto saca partido el Atlético, fue esta vez su punto débil, castigado por el Villarreal en dos ocasiones. En el partido de la primera vuelta, en el Wanda Metropolitano, también concedió el gol del empate con un cabezazo de Bacca a la salida de un córner. “Hay que pensar en lo que hicimos mal. Y saber en lo que tenemos que mejorar. No creo que fuera problema de ambición”, prosiguió Saúl, que admitió lo inusual de la derrota por cómo se dio: “Sí, es extraño. Pocas veces nos pasa esto, pero ha sucedido. Fueron dos jugadas a balón parado en las que debimos estar más concentrados”.