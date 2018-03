“Queremos que Iniesta se quede”

Iniesta tiene dudas; la hinchada azulgrana, no. “Nosotros te queremos, Iniesta quédate”, retumbó en el Camp Nou, cuando el manchego reemplazó a Dembélé en el segundo tiempo. La afición del Barça no quiere saber nada de perder a su capitán, tampoco sus compañeros. “Todo el mundo espera que se quede y yo también. Yo no lo tengo que entender. A ver qué decide…”, dijo Ter Stegen. “Tenemos a una gran persona en el vestuario, es un gran líder. Sabemos que nos ayuda cada vez que está en el campo y que puede marcar la diferencia en cualquier momento”, añadió el portero alemán.

Lo que empezó con un titubeo personal de Iniesta —se gestó el curso pasado cuando el club pasaba de su renovación. Un nuevo vínculo que finalmente se consumó esta temporada y de manera indefinida—, se hizo público el pasado miércoles cuando el capitán anunció que decidirá a donde llevará su fútbol antes del próximo 30 de abril. “Es normal y comprensible lo de Andrés”, opinó Guillermo Amor, responsable de las relaciones institucionales del club; “sabe que le queremos mucho y querríamos que se quedara para siempre. Me imagino que le estará dando vueltas. Lo que decida estará bien y será aceptado por todos. Haga lo que haga estaremos contentos”.

“Andrés todavía no ha dicho se quiere ir”, advirtió Valverde sobre Iniesta, que tiene ofertas de la Superliga China y de la MLS americana. “No te puedes poner una venda antes de la herida. Cuando está en el campo sabemos lo que nos aporta y todos queremos tener a Andrés, todos queremos que se quede para siempre”, completó el Txingurri.

No quiere adelantarse con la situación de Iniesta como tampoco quiere dar la Liga por sentenciada. “No me da temor que se hable del triplete, si se dice es porque existe la posibilidad. Sé cómo es esto. Se desata la pasión cuando ganas y todo lo contrario cuando pierdes”, dijo Valverde. A falta de nueve jornadas para el cierre de la Liga, el Barça le lleva 11 puntos al Atlético, el segundo, y se mantiene invicto 36 partidos (30 victorias y seis empates).

“Tengo la suerte de tener a estos jugadores, por su calidad y porque te entienden todo a la primera, cualquier cuestión táctica, cualquier vídeo. Tienen una capacidad innata. Eso es lo más reconfortante. Luego debes saber manejarte en el grupo. Yo soy uno más en el vestuario, cada uno tiene su responsabilidad. Ellos me han aceptado bien”, contó el preparador azulgrana, muy contento con el partido de sus muchachos. “En el primer tiempo hemos jugado de maravilla, dominando el juego, saliendo desde atrás. En el segundo, hemos bajado un poco el pistón y ellos han elevado la presión. Teniendo en cuenta el trajín de temporada, el jugador de manera inconsciente baja un poco el listón. Es normal, aunque es un poco peligroso”, concluyó el técnico azulgrana.