El largo adiós de Andrés Iniesta

El Barça empezó a perder a Andrés Iniesta el año pasado, no se sabe si por descuido o puede que de forma interesada, como quien no quiere la cosa, cuando le ninguneó o no le prestó la atención necesaria para revisar el contrato que expiraba el 30 de junio de 2018. Hubo un momento en que el capitán azulgrana sintió que estaba en el mercado y pensó que su vida futbolística no necesariamente acabaría en el Camp Nou. Intervino entonces y por vez primera el presidente Josep Maria Bartomeu y se alcanzó un acuerdo muy interesante, especialmente para el jugador manchego, que renovó de por vida con la condición de que podría decidir su futuro al final de cada temporada a partir de la 2017-2018. Iniesta, en cualquier caso, visualizó entonces, por primera vez desde que entró en La Masia cuando tenía 12 años, que un día podía salir del Barça.

Así que de alguna manera Iniesta empezó a irse el pasado verano sin que todavía se sepa muy bien ahora si su estancia en el Barcelona se puede alargar unos meses, o incluso años, o por el contrario el próximo 30 de abril anunciará que acepta una de las ofertas millonarias que le han llegado de un club de China u opta por jugar en Estados Unidos. No se debe descartar que, al igual que ya ocurrió en octubre pasado, el interior barcelonista decida finalmente permanecer en el Camp Nou. La cuestión es que Iniesta ya no se plantea gestionar su futuro exclusivamente como jugador azulgrana sino que contempla partir como ya hicieron sus compañeros Xavi o Víctor Valdés, nada que ver con la retirada de Puyol.

Hay vida después del Barça también para Iniesta. Los movimientos de la directiva en el mercado de fichajes hacen prever de alguna manera que Bartomeu contempla como posibilidad seria que el capitán se vaya a China. La incorporación de Coutinho y la opción de compra de Arthur se explican en parte por las dudas de Iniesta. El debate se ha acentuado después de que el futbolista acelerara su recuperación para jugar el partido de vuelta contra el Chelsea. A pesar de que el diagnóstico de su lesión en el bíceps femoral aseguraba que no reaparecería en tres semanas después de su lesión contra el Atlético, el manchego no quiso faltar a la cita con la Champions. Iniesta quería expresar y ratificar su compromiso en una jornada trascendente, tanto en la victoria como en caso de eliminación, nada de desmarcarse a destiempo del FC Barcelona.

Argumentos para seguir

La excelente trayectoria del equipo, después de un año doloroso a nivel colectivo e individual que culminó con la huida de Neymar al PSG, ayuda a Iniesta a contemplar la posibilidad de abandonar el club de su vida de la mejor manera posible puesto que tiene opciones serias de ganar la Liga y la Copa del Rey y competir también por la Champions. La continuidad que tiene en la alineación a sus 33 años —acumula 32 partidos esta temporada, 30 de ellos como titular— y su excelente relación con Messi y con Ernesto Valverde son al mismo tiempo argumentos de peso para seguir en el Camp Nou. Iniesta tiene tiempo hasta el 30 de abrir para pensar y decidir si continúa o se va del Barcelona.

La salida del manchego sería un alivio para la caja del club, amenazada permanentemente por una masa salarial que se sitúa alrededor del 80%, y también supondría la peor de las noticias para el equipo por su condición de titular y porque no tiene sustituto en la plantilla de Valverde. Ocurre que por las declaraciones que hizo a la salida del partido contra el Chelsea, dio la sensación de que Iniesta quiere preparar al barcelonismo por si decide salir del Camp Nou después del Mundial de Rusia.