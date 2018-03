Felipe Reyes se da un homenaje en Zaragoza

En vísperas de una doble jornada crucial en la Euroliga, ante el Valencia en La Fonteta y frente al Zalgiris en el Palacio, el Madrid vivió de las rentas en Zaragoza. Tras arrollar al Tecnyconta en la primera mitad (27-53), los blancos sestearon en la segunda (54-43) para acabar apuntándose el 20º triunfo en la Liga Endesa con el que mantienen su dominio en el liderato. Rudy Fernandez, Facundo Campazzo y, sobre todo, Felipe Reyes brillaron en el Príncipe Felipe. En el escenario de la octava Copa de Europa de los blancos en 1995, con mate de cierre de Pep Cargol ante Olympiacos, el capitán madridista agrandó un poco más su leyenda con 16 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 recuperaciones y 26 de valoración. “Me encuentro muy bien. Soy feliz, me respetan las lesiones y eso se refleja en la cancha. Seguiré así hasta que el cuerpo aguante”, sentenció Felipe con los 38 años recién cumplidos.

En un primer cuarto de defensas desinhibidas y ataques racheados, el líder marcó territorio con sencillez y suficiencia. Primero, con un 2-10 de salida cimentado en la intimidación de Tavares. Después, con una exhibición de Rudy Fernández desde la línea de tres. El alero mallorquín cerró el cuarto inicial con una jugada ensayada desde el 6,75 y desmoralizó en un santiamén al Tecnyconta Zaragoza en la continuación. En sus cinco primeros minutos en pista Rudy firmó un demoledor 4 de 4 en triples que rompió el partido antes de que los locales se encontraran el pulso. Al descanso, el internacional sumaba 13 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 20 de valoración en apenas, ocho créditos más que su rival al completo.

La valoración de los primeros 20 minutos (12-71) dejó claro el abismo que separa a los dos equipos. No rechistó ni Gary Neal. El escolta de Baltimore, mvp del último mes con una media de 29,2 puntos y 31,0 puntos de valoración en los cuatro partidos precedentes, desapareció con la defensa de Taylor y dejó a los suyos huérfanos de referencia. Enfrente, en la bicoca defensiva del Zaragoza, también lució Felipe Reyes. Con 38 años cumplidos en la víspera, el capitán madridista igualó a Toñín Llorente como el jugador más veterano del club en disputar un partido oficial y siguió sacando lustre a su dispensador de plusmarcas.

Reyes, que debutó en la ACB un 4 de octubre de 1998 en un TAU-Estudiantes, disputó en el Príncipe Felipe su partido 743 en la élite y se encuentra a solo 13 encuentros de igualar la histórica marca de Rafa Jofresa como jugador con más encuentros en la competición española (756). Al tiempo, el capitán blanco que desde hace un año ya es el máximo reboteador de la Liga superó a Joan Creus en sexto puesto del ránking de anotadores, solo superado por Alberto Herreros, Jordi Villacampa, Brian Jackson, Juan Carlos Navarro y Granger Hall. Entre la estadística y la tradición, el Madrid vivió un encuentro plácido ante uno de sus rivales más propicios. Los blancos y el Tecnyconta se han enfrentado en 23 ocasiones en la historia de la Liga Endesa con un contundente balance de 22-1 a favor del conjunto madridista. La única victoria rojilla se produjo en la temporada 2010-11 en Zaragoza, por un ajustado 86 a 84 en un gran partido de Paolo Quinteros y Andrés Miso.

Intentó maquillar el zarandeo Dragovic con tres triples tras la reanudación, pero su efectividad apenas sirvió a los de Cargol para apuntarse el parcial con tantos puntos como en los 20 minutos anteriores (27-19). En ese tramo, Campazzo tomó el relevo de Rudy para gestionar la renta y Tavares continuó gobernando desde la intimidación. Rebajó el Tecnyconta la diferencia en el rebote y, ligeramente, en el marcador, que pasó de una máxima de 30 (27-57, m. 22) a una mínima de 11 (76-87, m. 38) en plena distensión del líder. Holgura suficiente para que Laso condurara recursos. No volvió a pista Rudy en toda la segunda mitad, no llegaron a los 20 minutos en pista ni Tavares ni Randolph (la pareja titular de interiores), tuvo carrete Felipe que no participó en Milán ante el Armani y Randle dio bastante relevo al titánico Campazzo, el único jugador del Madrid y de los cinco equipos españoles de Euroliga que ha jugado todos los partidos de la temporada: 53. Se retiró Triguero lesionado y tuvo que regresar el Facu (19 puntos, 7 asistencias y 27 de valoración) a la pista para poner orden y cerrar el partido.