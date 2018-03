Ni clásico ni cruces con el Manchester City en los cuartos de final de la Champions

Ni clásico entre Real Madrid y Barcelona ni cruce entre alguno de los gigantes y el Manchester City, el equipo más en forma del continente. Los tres favoritos a levantar la Copa de Europa el próximo 26 en el estadio NSK Olimpiyskyi de Kiev se esquivaron en el sorteo de los cuartos de final. Igual que los tres equipos españoles, cada uno en un cruce diferente de una ronda en el que emparejamiento entre el Real Madrid y la Juventus, dos históricos europeos, es el gran atractivo. Algo más de suerte que los blancos ha corrido el Barcelona, al que, a priori, se le allana su pase a semifinales al quedar encuadrada con la Roma, uno de los equipos menos pujantes de los ocho que figuraban en el bombo.

El Sevilla, de regreso a la primera línea europea 60 años después, tendrá que derrotar a otro de los gigantes del continente para prolongar su aventura por la máxima competición: el Bayern de Múnich. Después de dejar en la cuneta al Manchester United de José Mourinho, nada descarta un equipo de Montella que afrontará la cita con ninguna presión en su mochila, algo que no pueden decir los de Jupp Heynckes, incapaz de superar la barrera de semifinales en las tres últimas ediciones. "Medirse a un histórico del fútbol europeo como es el Bayern no va a ser nada fácil, pero nosotros estamos muy ilusionados", admitió el director técnico del Sevilla, Óscar Arias, que al menos se felicitó por no enfrentarse a un rival español. "Nos conocemos demasiado". Será el primer enfrentamiento entre ambos: "Conozco bien al Sevilla: juegan un fútbol creativo y desde el cambio de entrenador son más estables defensivamente", declaró el entrenador del Bayern. La ida se disputará en el Sánchez Pizjuán el 3 de abril mientras que la vuelta en el Allianz se disputará el día 11.

No muy contento estará Massimiliano Allegri. El técnico había reconocido en la previa que su deseo era evitar principalmente al Real Madrid. No tuvo suerte. El equipo de Zidane y la Vecchia Signora se enfrentarán por tercera vez en los últimos cuatro años en una eliminatoria que arrancará en Turín el 3 de abril y se decidirá en el Santiago Bernabéu pocos días después, el 11. "Difícil, siempre difícil", declaró el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid Emilio Butragueño, que de la Juventus destacó su "carácter competitivo y capacidad ganadora". "Tendremos que estar a nuestro mejor nivel en el primer partido en Italia y luego confiamos en el Santiago Bernabéu y en nuestra gente", añadió. El vicepresidente de la Juventus Pavel Nedved admitió por su parte que "las dificultades serán enormes" para derrotar el vigente doble campeón de Europa, "pero a dos partidos tenemos más oportunidades".

Duelo inglés

Prudente se mostró Guillermo Amor, declaró el director de relaciones institucionales del Barcelona, el mejor parado de todos los grandes en el sorteo. " "Puede pasar cualquier cosa. Los equipos italianos son equipos fuertes, trabajan muy bien", aseguró Amor sobre un rival que su última visita al Camp Nou se llevó un 6-1."No se puede decir que hayamos estado muy afortunados en el sorteo, porque nos ha tocado uno de los mejores equipos del mundo. Pero cuando uno está en cuartos de final todos son complicados. El favorito es el Barça, pero que nadie dé por muerto a la Roma, la ilusión es muy grande", valoró Monchi, director deportivo de los italianos, sobre un cruce que se abrirá en la Ciudad Condal el 4 de abril. La vuelta, seis días más tarde en el Olímpico de Roma.

Y para terminar, un duelo inglés: Liverpool - Manchester City, con la ida en Anfield (4 de abril) y la vuelta en el Etihad (11 de abril). Un duelo apasionante y cargado de verticalidad que a buen seguro que no ha dejado muy contento a Guardiola. Y es que los de Klopp son el único equipo en toda la Premier que conseguido derrotar al temible equipo del entrenador catalán. "Nos conocemos muy bien, son un equipo muy ofensivo, la verdad es que serán dos grandes partidos y veremos buen fútbol", dijo el director deportivo del City Txiki Begiristain, sobre un duelo inédito en Europa.