El Atlético arrasa al Lokomotiv

En un ejercicio sobrio y contundente bajo el frío de Moscú,el Atlético certificó su pase a los cuartos de final de la Europa League. Los rojiblancos anestesiaron a los voluntariosos rusos por la vía rápida. Destrozaron a un equipo cuya defensa fue atravesada una y otra vez. Koke, Saúl y Torres por dos veces, y Griezmann firmaron una victoria que también de paró el estado de alarma. Filipe Luis tuvo que retirarse en camilla a la hora de juego tras recibir un golpe en el peroné. Sus gestos de dolor parecían delatar una lesión grave.

La alineación de Simeone, con el cuatrivote (Koke, Gabi, Thomas, Saúl) en liza describió el respeto que el técnico le tenía al partido. Temía el estado del campo, duro, las bajas temperaturas, y el ritmo infernal que trataría de imponer el Lokomotiv. Todos elementos proclives para una encerrona en un mal día. No fue así. Resistieron los rojiblancos la salida revolucionada de los locales igualando en ritmo a su rival y combinando con rapidez sobre la presión rusa. No siempre había precisión en ese juego veloz de pie a pie, pero cuando la había el Atlético destilaba peligro. A los cinco minutos Torres tuvo ya el gol, pero su disparo desde la frontal del área fue manso. No perdonó ya Correa al cuarto de hora. Thomas rompió líneas para conectar con Koke. El volante tiró una pared preciosa con Correa que dejó a este cara a cara con Kochemkov. El argentino definió con clase dibujando un disparo cruzado y raso junto al poste.

Con 0-1, el Lokomotiv apretó y por fin puso a prueba a Werner. No arriesgó Simeone con Oblak y el chico hjizo dos buenas intervenciones a disparos lejanos de Farfán y Denisov. En esas dos paradas primó una de sus virtudes, la colocación. Ya no pudo Werner con la tercera intentona del Lokomotiv. Un trallazo lejano de Rybus al que el meta argentino no pudo reaccionar, tapado por varios jugadores.

Con el empate se llegó al intermedio. Saúl lo rompió al minuto de la reanudación en una buena combinación con Filipe Luis. Ya no hubo más Lokomotiv. Ese gol dio paso a un festival del Atlético, empañado entre medias por la lesión de Filipe. Torres clavó un penalti, provocado por una penetración fulgurante de Griezmann, atropellado por Kochemkov. El francés, que dispuso de 20 minutos largos, entró enchufado. Cerró el marcador con una vaselina tras un genila sombrero de Correa.