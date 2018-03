El fútbol sonroja a Europa

GORKA PÉREZ

El episodio ocurrido el pasado domingo en el estadio La Tumba de Salónica no sorprende del todo a aquellos jugadores y entrenadores que han pasado por allí. Víctor Muñoz entrenó en 2006 al Panathinaikos y recuerda con claridad lo que supone medirse al PAOK en su casa. “Es el estadio más duro y difícil de Grecia. Ante ellos, que son también un equipo muy guerrero, vivimos episodios de violencia muy graves entre aficionados”, recuerda. “También nos lanzaban piedras al autocar. En aquella época sucedieron cosas para hacérselas mirar”, explica Muñoz.

Lucas Alcaraz tuvo un paso fugaz por Grecia, donde permaneció tan solo tres meses entre 2012 y 2013, pero recuerda. “La situación tan precaria del país después de que explotase la crisis económica convirtió todo aquello en algo más difícil de gobernar. Si bien yo por suerte no viví ningún episodio de violencia, sí que las aficiones eran muy intensas. Más allá de la presencia habitual de las bengalas, que en España es algo impensable, no vi nada que se saliera de la norma. Tan solo me chocaba que después de los partidos, independientemente del resultado, teníamos que estar dos o tres horas esperando en el vestuario antes de irnos”, comenta.

Sin embargo, para ambos técnicos la única forma de evitar que la violencia se apodere del fútbol es luchar conjuntamente. “En todos los países ocurren episodios similares, por lo que es responsabilidad de todas las partes trabajar en la misma dirección”, asegura Muñoz.