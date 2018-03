El Barcelona vence al Málaga y estira su invicto en La Liga

El Barcelona se impuso con autoridad ante el Málaga. El cuadro azulgrana ahuyentó los fantasmas de la Rosaleda (tierra de su última derrota en La Liga) y derrotó al equipo andaluz (0-2) con goles de Luis Suárez y Coutinho. El Barça no quiso repetir el error del duelo ante Las Palmas. Después de que Luis Suárez abriera el marcador, los muchachos del Valverde no se relajaron. Se plantaron en el campo del Málaga y, tras una gran jugada de Dembélé, Coutinho firmó un golazo de tacón. Ya con el tablero a favor y con un jugador más por la expulsión de Samu García (roja directa por una dura entrada a Jordi Alba), el Barça controló el duelo, descansó con el balón. El cuadro azulgrana no pierde en la Liga desde el pasado 8 de abril y se consolida en lo más alto de la tabla.

Juan I Irigoyen Hasta la próxima. 10/03/2018 22:57 Juan I Irigoyen Fue un placer compartir el partido con vosotros. 10/03/2018 22:57 Juan I Irigoyen Hasta aquí el directo del duelo entre el Málaga (0) y el Barcelona (2). 10/03/2018 22:56 Juan I Irigoyen Valverde: "Todo se ha reducido más que nada al primer tiempo donde hicimos los 2 goles, tuvimos ocasiones para hacer alguno más. Luego, vino la expulsión de Samuel. Estaba el partido franco, pero peligroso" 10/03/2018 22:56 Juan I Irigoyen Coutinho: "Era un partido difícil, marcamos al inicio y luego, con uno más, salimos contentos. No pensamos en el Chelsea. Solo en jugar partido a partido. ¿El taconazo? Para mí, Dembélé es un grandísimo jugador. La jugada es toda de él" 10/03/2018 22:42 Juan I Irigoyen M. 92 (0-2). Final del partido. 10/03/2018 22:33 Juan I Irigoyen M. 90. (0-2). Se jugarán dos minutos más en La Rosaleda. 10/03/2018 22:31 Juan I Irigoyen M. 84 (0-2). Amarilla para Luis Suárez, por una falta a Miquel. 10/03/2018 22:26 Juan I Irigoyen M. 84 (0-2). Último cambio en el Barça: Aleix Vidal reemplaza a Dembélé. 10/03/2018 22:25 Juan I Irigoyen M. 80 (0-2). Calienta Vermaelen. 10/03/2018 22:22 Juan I Irigoyen M. 78 (0-2). El Málaga hace su segundo cambio: Ideye por En Nesyri. 10/03/2018 22:19 Juan I Irigoyen M. 77 (0-2). Segundo cambio en el Barcelona. Valverde cuida a su otro lateral: Digne por Alba. 10/03/2018 22:18 Juan I Irigoyen M. 76 (0-2). Lestienne no logra conectar de cabeza el balón. 10/03/2018 22:17 Juan I Irigoyen M. 75 (0-2). El Málaga vuelve a perdonar. 10/03/2018 22:15 Juan I Irigoyen M. 74 (0-2). Piensa en el Chelsea Valverde. Descansa Sergi Roberto. André Gomes reemplaza al catalán y se colocará en el lateral derecho. 10/03/2018 22:14 Juan I Irigoyen M. 72 (0-2). Se prepara André Gomes en el Barcelona. 10/03/2018 22:13 Juan I Irigoyen https://twitter.com/LaLiga/status/972573313863122944 10/03/2018 22:12 Juan I Irigoyen M. 69 (0-2). Buena contra del Málaga. Mal último pase de Lestienne, que no encontró a Rolan. 10/03/2018 22:11 Juan I Irigoyen M. 64 (0-2). Vuelve a aparecer Dembélé. El extremo busca su gol. Fuerte remate desde fuera del área. Atrapa Roberto el balón. 10/03/2018 22:06 Juan I Irigoyen M. 62 (0-2). El Málaga intenta jugar en el campo del Barça. No quiere bajar los brazos el equipo de José González. 10/03/2018 22:03 Juan I Irigoyen M. 59 (0-2). Se marcha el Chory y entra Lestienne 10/03/2018 22:02 Juan I Irigoyen M. 58 (0-2). Cambio en el Málaga. 10/03/2018 22:02 Juan I Irigoyen M. 54 (0-2). Conexión francesa: centro de Dembélé, débil cabezazo de Umtiti. Se pierde el tercero el Barça. 10/03/2018 21:56 Juan I Irigoyen M. 52 (0-2). El Barcelona se planta en el campo del Málaga. Descansa con la pelota, no quiere problemas el equipo de Valverde. 10/03/2018 21:55 Juan I Irigoyen M. 48 (0-2). Amarilla para Iturra. 10/03/2018 21:49 Juan I Irigoyen M. 47 (0-2). Fuerte remate de Dembélé, que se marchó desviado. Centro de Alba, chut de volea del francés. 10/03/2018 21:49 Juan I Irigoyen M. 46 (0-2). Sin cambios en los dos equipos. El Málaga está con 10 jugadores por la expulsión en el primer tiempo de Samu García. 10/03/2018 21:46 Juan I Irigoyen M. 46 (0-2). Comienza el segundo tiempo. 10/03/2018 21:45 Juan I Irigoyen https://twitter.com/OptaJose/status/972572740908699650 10/03/2018 21:41 Juan I Irigoyen M. 46 (0-2). Final del primer tiempo. 10/03/2018 21:31 Juan I Irigoyen M. 45 (0-2). Se jugará un minuto más. 10/03/2018 21:30 Juan I Irigoyen M. 41 (0-2). Roberto vuelve a salvar al Málaga. El portero rechaza un fuerte remate de Coutinho. 10/03/2018 21:27 Juan I Irigoyen M. 38 (0-2). No puede despejar Piqué. El balón le cae a Rolan. No encontró la portería de Ter Stegen el delantero del Málaga. 10/03/2018 21:25 Juan I Irigoyen M. 38. (0-2). Otra vez la tuvo el Málaga. 10/03/2018 21:24 Juan I Irigoyen M. 36 (0-2). Iturra buscó a En-Nesyri, que remató de cabeza. Pero su disparó, inexplicablemte, se marcha desviado. 10/03/2018 21:23 Juan I Irigoyen M. 35. (0-2). El Málaga se pierde el descuento. 10/03/2018 21:21 Juan I Irigoyen M. 32 (0-2). El Barcelona busca liquidar el partido. Intentó Rakitic con un fuerte remate desde la puerta del área, su chut se marchó muy cerca del palo izquierdo de Roberto. 10/03/2018 21:19 Juan I Irigoyen M. 29 (0-2). Durísima entrada de Samu García ante Jordi Alba. 10/03/2018 21:16 Juan I Irigoyen M. 28. (0-2). Roja para Samu García. 10/03/2018 21:15 Juan I Irigoyen M. 27 (0-2). Golazo de Coutinho. Dembélé se sacó a Miquel de encima con una gran quiebre y buscó a Coutinho, que definió de tacón. 10/03/2018 21:14 Juan I Irigoyen M. 26 (0-2). GOOOL DE COUTINHO. 10/03/2018 21:13 Juan I Irigoyen M. 26 (0-2). GOOOOL DEL BARCELONA. 10/03/2018 21:13 Juan I Irigoyen M. 22 (0-1). Paulinho se pierde el segundo gol del Barcelona. 10/03/2018 21:08 Juan I Irigoyen La hinchada del Málaga protesta contra el jeque, propietario del club. 10/03/2018 21:07 Juan I Irigoyen "Al-Thani vete ya" canta la afición del Málaga. 10/03/2018 21:06 Juan I Irigoyen M. 18 (0-1). El marcador es para el Barça, la pelota también (72%). 10/03/2018 21:05 Juan I Irigoyen M. 17 (0-1). Primer remate del Málaga a portería. En-Nesyri buscó un tiro desde 30 metros, sin problemas para Ter Stegen. 10/03/2018 21:04 Juan I Irigoyen M. 16 (0-1). El uruguayo se estrena como goleador ante el Málaga. 10/03/2018 21:01 Juan I Irigoyen M. 15 (0-1). Jordi Alba saltó un centro genial para el 9, que, con un gran testarazo, venció a Roberto. 10/03/2018 21:01 Juan I Irigoyen M. 14 (0-1). GOOOOL DE LUIS SUÁREZ. 10/03/2018 21:00 Juan I Irigoyen M. 14 (0-1). GOOOOOL DEL BARÇA. 10/03/2018 20:59 Juan I Irigoyen M. 13 (0-0). Buen pase de Coutinho para Suárez. El 9 despachó a Luis, pero Roberto, con un mano impresionante le paró el remate. 10/03/2018 20:59 Juan I Irigoyen M. 13 (0-0). Gran parada de Roberto para negarle el gol a Luis Suárez. 10/03/2018 20:58 Juan I Irigoyen M. 12 (0-0). Se salva el Málaga. 10/03/2018 20:58 Juan I Irigoyen https://twitter.com/OptaJose/status/972547245118812162 10/03/2018 20:57 Juan I Irigoyen M. 11 (0-0). El Barça no pierde en la Liga desde su última visita a la Rosaleda. 10/03/2018 20:57 Juan I Irigoyen M. 6 (0-0). El Barça tiene la pelota, todavía no puede profundizar. No aparecen ni Suárez ni Dembélé. 10/03/2018 20:54 Juan I Irigoyen M. 3 (0-0). Mueve la pizarra Valverde: Paulinho junto a Busquets en el doble pivote; Rakitic a la derecha, Coutinho en la izquierda. Arriba, sin dudas: Luis Suárez y Dembélé. 10/03/2018 20:50 Juan I Irigoyen M. 2 (0-0). Primera oportunidad para el Barcelona. Roba Paulinho, le cede el balón a Dembélé, que busca a Suárez. El centro del francés lo corta un zaguero del Málaga. 10/03/2018 20:49 Juan I Irigoyen M. 1 (0-0). Comienza el partido. 10/03/2018 20:45 Juan I Irigoyen https://twitter.com/casadelfutbol/status/972550974903496704 10/03/2018 20:44 Juan I Irigoyen Valverde: “Somos uno de los mejores equipos del mundo en el ataque de posición” http://cort.as/-2kjG 10/03/2018 20:43 Juan I Irigoyen José González y su milagro http://cort.as/-2kgM 10/03/2018 20:20 Juan I Irigoyen El Málaga y el Barcelona saltan a calentar. 10/03/2018 20:19 Juan I Irigoyen Aparece Ter Stegen en La Rosaleda. 10/03/2018 20:08 Juan I Irigoyen https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/972546670457118721 10/03/2018 20:01 Juan I Irigoyen https://twitter.com/MalagaCF/status/972543527371661312 10/03/2018 20:00 Juan I Irigoyen Salta Roberto, el portero del Málaga a calentar. 10/03/2018 20:00 Juan I Irigoyen https://twitter.com/MalagaCF/status/972542079455977473 10/03/2018 19:44 Juan I Irigoyen Cillessen fue más decisivo que Dembélé y Alcácer http://cort.as/-2kcE 10/03/2018 19:44 Juan I Irigoyen Oportunidad para Dembélé para ganarse un lugar en el once en el partido ante el Chelsea del próximo miércoles. 10/03/2018 19:43 Juan I Irigoyen Ter Stegen en la portería. Sergi Roberto, Piqué, Umititi y Alba en la defensa. En el medio: Paulinho, Rakitic, Busquets y Coutinho. Arriba: Dembélé y Luis Suárez. 10/03/2018 19:43 Juan I Irigoyen Messi es baja ante el Málaga tras ser padre por tercera vez http://cort.as/-2kc_ 10/03/2018 19:41 Juan I Irigoyen El 10 se quedó en Barcelona, tras ser padre por tercera vez esta mañana. 10/03/2018 19:41 Juan I Irigoyen Valverde no cuenta con Leo Messi. 10/03/2018 19:40 Juan I Irigoyen https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/972540164902924288 10/03/2018 19:38 Juan I Irigoyen Ya tenemos el once del Barcelona. 10/03/2018 19:38 Juan I Irigoyen Será un placer compartir el partido con vosotros. 10/03/2018 19:31 Juan I Irigoyen Bienvenidos al directo del duelo entre el Málaga y el Barcelona en La Rosaleda. 10/03/2018 19:31 Juan I Irigoyen Buenas tardes. 10/03/2018 19:31