“Nos hace falta gente así”

Valverde salió satisfecho con el resultado pero no con el fútbol de su equipo en el segundo acto, donde no impuso su ley frente a un rival con uno menos. “¿Entiende la relajación porque ahora toca el Chelsea?”, le cuestionaron. “Bueno...”, se arrancó, evidenciando que no; “el entrenador no quiere sobresaltos y no hemos podido hacer el tercero con ellos con uno menos”. Guillermo Amor, responsable de las relaciones institucionales del club, fue más pragmático: “Lo importante es sacar puntos de donde sea y como sea”. Aunque Rakitic apuntó: “En otros años lo hemos pasado mal aquí, así que es una victoria solvente”.

Un triunfo que les acerca al título, aunque Valverde no descuenta rivales como el Madrid. “Hasta que no lo digan las matemáticas, no descarto a nadie”, replicó. Pero ahora toca la Champions, y el técnico así lo pensó en los cambios. “Sergi Roberto y Alba habían recibido golpes y se estaban resintiendo, por lo que había que evitar sobrecargas”, dijo.