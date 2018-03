Zidane: “¿400 millones por Neymar? Por mí pagaron 72 y ya me pareció una locura...”

Zidane, en el entrenamiento de este viernes. En vídeo, el técnico defiende el papel de Benzema en el Real Madrid. RODRIGO JIMENEZ (EFE) / VÍDEO: ATLAS

Zidane contagia buen humor, más después de la victoria contra el PSG del pasado martes y de la clasificación a cuartos de final de la Champions. Esta mañana en Valdebebas, en el último entrenamiento antes de viajar a Eibar, le preguntaron por las portadas de algunos periódicos deportivos que han puesto precio (400 millones de euros) a Neymar. El brasileño, ausente en la vuelta en el Parque de los Príncipes por lesión, se está recuperando en Río después de la operación en el quinto metatarsiano.

¿Pagaría 400 millones por Neymar?, le preguntaron a Zidane. "Lo primero no te voy a hablar de un jugador que no es mío. ¿Los 400 millones? Pagaron 220 por él el verano pasado… es lo que hay. Cuando me compraron a mí se gastaron 72 y me parecía una locura. Y mira ahora, diez años después, 220... Puede ser que dentro de diez más el precio esté en 400 o antes", bromeó el técnico francés. ¿Encajaría Neymar en un club como el Madrid y en una ciudad como Madrid?, le insistieron. "Encajaría en todos los clubes porque es muy bueno, como muchos jugadores", respondió.

A Zidane, hasta hace tres días, muchos le calificaban de gestor y alineador. Muchos dudaban de su capacidad táctica y de su habilidad para leer y preparar los partidos. Ahora, todos le elogian. ¿Le molesta eso?, le preguntaron en la sala de prensa de Valdebebas. "A mí no me molesta para nada, sé que es la realidad y que va a ser así, cuando se pierde hay comentarios y cuando se gana hay otros. Es fútbol, lo que no me van a quitar a mí es la ilusión por trabajar. Y menos a los jugadores, que es lo más importante. Esta es la vida, cuando las críticas son buenas, son buenas, cuando son malas hay que aceptarlas", respondió ZZ.

Los periodistas franceses también insistieron en ese tema y le preguntaron si creía que en Francia ya había convencido a los críticos, que también le tildaban de simple alineador, de su capacidad para entrenar. "No estoy aquí para convencer a nadie. Cuando siga ganando, todo el mundo seguirá teniendo opiniones sobre mí. Para mí lo más importante es estar aquí y que me gusta mucho el fútbol. En un trabajo lo que hay que hacer es dar el máximo. Ahora mismo dicen que soy el mejor entrenador y el más táctico, que soy mejor que Emery y me parece una tontería. A lo mejor cuando pierda contra el Eibar seré el peor del mundo, y es una tontería. Lo que me importa es lo que yo haga y la pasión que meto en mi trabajo", contestó antes de volver a defender a Benzema, cuestionado por los dos fallos que tuvo delante del portero en Paris.

"Al que es futbolero le tiene que gustar a Benzema. Y se merece estar aquí", aseguró el técnico. ¿Por qué a buena parte de la afición no le gusta Benzema? ¿Cómo les puede convencer usted?, le preguntaron. "Yo no tengo que covencer a la gente, la gente a la que le gusta el fútbol sabe que Karim es bueno. Luego, a algunos les puede gustar y a otros no, como otros jugadores y esto no lo vas a cambiar ni tú, ni yo ni nadie. Lo que tiene que hacer Karim es seguir, en los nueve años que lleva aquí ha demostrado que es muy bueno, lo ha demostrado con lo que ha hecho, no porque yo lo diga. Y sí, a mí me gusta mucho. Sus datos hablan por si solos. Es el nueve del Madrid y le pedimos más porque no ha marcado mucho. Es verdad que le critican que no marca mucho, pero está haciendo otras cosas para el equipo. El gol va a llegar", concluyó.

.