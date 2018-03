El Barça más femenino

“Es muy cercana la distancia entre el fútbol masculino y el femenino”, subrayó Ernesto Valverde. No improvisa el Txingurri, tampoco busca ser políticamente correcto, mucho menos demagogo. Hoy técnico de Lionel Messi, ayer mentor del fútbol femenino del Athletic Club. “En 2002, se presentó Javier Uría a las elecciones y una de sus cuestiones era tener un equipo femenino. Entonces, Andoni Zubizarreta, que era el director deportivo, me dijo: ‘tú lo tienes que hacer’. Yo no tenía ni idea, pero poco a poco empecé a recorrer todos los clubes de Vizcaya y miraba como entrenaban y como trabajaban. Fue una etapa genial”, contó el entrenador del primer equipo del Barcelona.

Distendido, siempre comedido, Valverde enseñó su sentido de club. El técnico participó junto a Fran Sánchez, entrenador de las chicas azulgrana, en “És fútbol, i és femení”, un evento dedicado a la mujer. El presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, inauguró la jornada en la que también intervinieron Marta Unzué y Laura Ràfols, capitanas del primer equipo; Ainara Acevedo, árbitra internacional; Jordi Mestre, vicepresidente deportivo; Markel Zubizarreta, team manager; y Xavi Llorens, responsable de Projectes Dona i esports del club, entre otros.

Profesional desde la campaña 2015-2016, el femenino del Barcelona cuenta hoy con un presupuesto de cerca de 3,5 millones de euros anuales. “Pasamos de compartir un vestuario entre tres equipos y de que solo vinieran a vernos nuestros padres a tener nuestro propio vestuario y a que nos pidan autógrafos después de los partidos”, contó Marta Unzué. “Es un proceso largo que todavía se tiene que normalizar, con estructuras de fútbol base para que las niñas vayan viendo que se puede avanzar en categorías que no existían. Pero, al final, la visibilidad genera afición en los clubes grandes”, apuntó Valverde. Su homónimo, Sánchez, sumó: “La evolución del fútbol femenino está siendo muy grande. Cada vez más clubes creen en el femenino”. Y Maria Teixidor, vicesecretaria de la junta, concluyó: “Hoy es un día de reivindicación, que también significa reconocimiento. El fútbol debe servir como elemento de socialización y transformación de las realidades”.