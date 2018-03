Dani Alves: “Hemos pactado con Neymar jugar más partidos de Champions juntos este año”

El Paris Saint-Germain se prepara para vivir este martes contra el Real Madrid el partido más importante de su reciente historia, desde la llegada del emir catarí Al Thani al mando del club de la capital francesa, en el verano del 2011. Hasta el momento, el club que lleva la Torre Eiffel en su escudo nunca logró clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones a pesar de disponer de la plantilla de jugadores más costosa de toda Europa. Mañana, el equipo entrenado por Unai Emery buscará derrocar al bicampeón al remontarle el 3-1 del partido de ida de los octavos de final, en el Santiago Bernabéu el pasado 14 de febrero.

"Tenemos una oportunidad única para cambiar la historia del PSG", afirmó el defensa brasileño Dani Alves este lunes en rueda de prensa. "He venido aquí a Paris precisamente para vivir momentos así, porque soy un competidor, no por el dinero. Es un desafío inmenso que nos espera por delante, pero no es imposible. No será el partido más difícil de mi carrera. El Madrid tiene un gran equipo, pero tenemos nuestras opciones para ganarles. Necesitaremos hacer un partido perfecto, desde el primer minuto, para clasificarnos y pasar de ronda", aseguró en un tono muy convencido el exfutbolista del Sevilla (2002-2008) y del Barça (2008-2016).

Cuando todo apuntaba en el verano pasado a que Dani Alves se comprometería con el Manchester City y se reencontrara con su maestro Pep Guardiola, el lateral derecho de 34 años decidió por sorpresa general fichar por el Paris Saint-Germain, precediendo así la llegada de su amigo Neymar en el cuadro de Emery a cambio de 222 millones de euros. Con la reciente lesión de la estrella de la Seleçao, el futbolista vio casi todos sus planes saltar al aire. "Su ausencia nos afecta a todos. Con Neymar, el PSG es más fuerte. Pero sin él, el equipo tiene también mucha calidad. No soy de los que lloran, sino de los que se levantan. Hablo casi todos los días con él por teléfono. Hemos pactado jugar más partidos de Champions juntos este año", dijo en una explícita sonrisa que contrasta con el largo periodo de baja anunciado del crack sudamericano.

Neymar se rompió un hueso del pie derecho en el partido contra el Marsella, el pasado 25 de febrero. Fue operado con éxito en un hospital de Belo Horizonte, en Brasil, el pasado sábado. En principio, se perderá todo lo que resta de temporada con el PSG. Rodrigo Lasmar, el médico de la selección canarinha que le puso un tornillo en el pie, afirmó que Neymar no volverá a competir durante los próximos tres meses. Dani Alves cree al contrario que su amigo podría llegar a jugar la final de la Liga de Campeones, el próximo 26 de mayo.

Sin embargo, el PSG tendrá primero que superar al Real Madrid. Salvo Neymar, Unai Emery podrá contar con todos sus titulares habituales en el once mañana. El mediocentro Thiago Motta mostró el sábado pasado contra el Troyes (2-0) que se había recuperado de su lesión en el gemelo. En principio, debutará el partido en el lugar que ocupó Giovani Lo Celso en el Bernabéu. Emery mantiene la duda sobre si rehabilitará o no al capitán Thiago Silva en el eje de la defensa parisina. "Es la primera vez en toda la historia reciente del PSG que el club jugará el partido de vuelta de una eliminatoria de Liga de Campeones en casa", recordó el entrenador guipuzcoano. "Todos juntos, con los hinchas, podemos hacer historia", afirmó.