Simeone: “En el segundo tiempo sí fuimos nosotros”

Aunque sin el voltaje que demandaba su condición de aspirante y sin la presión adelantada que acostumbra a plantearle al Barça, vivía cómodo el Atlético en los primeros minutos. El ritmo pachorro que se imponía parecía ir de la mano de la sensación de que a Simeone y a sus futbolistas el empate les valía. Hasta que Messi entró en combustión. Ahí se tragó el Atlético su primer tiempo de equipo segundón que justificó los ocho puntos con los que salió del Camp Nou. Sin un remate a puerta que contabilizar en este periodo, ni una jugada ligada, el planteamiento de Simeone se quedó tan corto de juego como de ambición. Tanto que el entrenador argentino lo desintegró de su discurso. “Lo que más me gustó es el segundo tiempo. Fuimos nosotros, peleando, insistiendo, trabando. No es cuestión de sistemas, sino de jugar como en el segundo tiempo. En Sevilla jugamos así y metimos cinco goles”.

Preguntado por qué en el primer acto el Atlético no buscó tanto el partido como en el segundo, Simeone explicó: “No pudimos llegar bien a la presión, ni tampoco tuvimos salida de balón”. Ese desierto futbolístico engulló a Diego Costa y a Griezmann. El francés se presentaba en el Camp Nou enrachado. El partido era un escaparate para él, pero apenas dejó un detalle, solo un remate a puerta en la segunda parte. “Lo que más hablamos en el descanso”, desveló Simeone, “es ser nosotros. Me voy tranquilo con el segundo tiempo. Se puede perder como hicimos en el segundo tiempo. No lo hubiera estado si lo hacemos como en el primero”. La cuestión es reiterativa en estos casos. El Atlético rezumó en el primer tiempo la intención de llegar 0-0 al descanso para intentar rematar al Barça en el segundo desde su poderío físico y el desgaste de los azulgrana, que venían de jugar el jueves en Las Palmas.

“Lo normal es que el Barcelona no pierda cuatro o cinco partidos, pero esto es fútbol. En la primera vuelta empatamos a uno, hoy perdimos 1-0. No estamos tan lejos, viendo el segundo tiempo. Si vamos así, no estamos tan lejos de ellos”, reiteró El Cholo, que incluso se creó un episodio de fútbol-ficción con Messi: “Si le quitamos la camiseta del Barcelona y le ponemos la del Atlético, posiblemente nosotros hubiéramos ganado 1-0. Esto es como en el barrio cuando uno elige al mejor, para el otro no es fácil”. Simeone, empeñado en difundir desde la previa que el dogma del 4-3-3 del Barça ha sido superado por Valverde, volvió a recalcarlo. Lo festeja casi como un triunfo suyo: “Lo que me pone contento es ver a un Barcelona cerrado, que puede jugar 4-4-2. Lo que hace Valverde es maravilloso, se reinventó tras la salida de Neymar y juega 4-4-2 o 4-2-3-1, porque no hay sistemas, hay futbolistas”.