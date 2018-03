El Atlético más preciso al asalto del Barcelona

Hace algo más de un mes, coincidiendo con el cierre del mercado invernal europeo, Diego Pablo Simeone arremetió contra los representantes de jugadores, a los que acusó de no beneficiar a estos con sus presiones subterráneas en busca de minutos para sus clientes. También insistió en el mal entendimiento de las suplencias por parte de los jugadores. “Algunos creen que porque no juegan un día dejan de ser importantes para el equipo”. Indirectamente, las palabras del técnico se referían a Thomas Partey. El mediocentro ghanés no sentía que jugaba todo lo que deseaba, pese a que había aumentado considerablemente su número de minutos respecto a temporadas anteriores.

Thomas entendió el mensaje de su entrenador tras tres partidos de Liga consecutivos fuera del once (Las Palmas), Valencia (no fue convocado) y Málaga. Reapareció en las alineaciones ligueras ante el Athletic y desde entonces no ha salido de ellas. La ampliación de su contrato hasta 2023 anunciada por el club responde al crecimiento y al convencimiento que Simeone tiene de que es una pieza importante para sus planes de futuro. Su cláusula ha pasado de 35 millones de euros a 80.

Ya esta pretemporada, el técnico le advirtió de que tendría un papel más relevante que en temporadas anteriores. Le trabajó sobre todo que no tuviera errores en la salida de balón, su mayor defecto.

Thomas juega ahora con más aplomo y más seguro de sí mismo en los primeros pases. También trata de elegir cuando descolgarse. Como Saúl, comparte como su gran virtud la llegada que tiene desde la segunda línea, pero las necesidades tácticas del equipo le impiden explotarla todo lo que quisiera. En el juego defensivo también ha mejorado, superando en varios encuentros la decena de recuperaciones.

El duelo del Camp Nou, si Simeone decide alienarle junto a Koke, Saúl y Gabi, medirá esa progresión que ha llevado al club a ampliarle y mejorarle el contrato.