Griezmann: “Me equivoqué al mandar callar a la afición”

Antes de estrenar personalmente la renovada sala de prensa del Metropolitano y someterse a una batería de preguntas dirigidas a arañar pistas sobre su futuro, Griezmann admitió ante los micrófonos de beIN sus errores ante el club y la hinchada. “Me he podido equivocar, pero en el campo nunca me he equivocado”. “¿En qué se ha podido equivocar?, le repreguntaron. "En todo, en lo que he podido decir, en mandar callar a la afición. Eran momentos de partido en los que pensaba que teníamos que tener el balón. Ahora estamos disfrutando todos y ojalá tenga ese cariño hasta el final”. Simeone, también parece disfrutar con el momento de forma de su estrella: “Tiene mucho talento y marca la diferencia, pero el equipo ha hecho un gran trabajo de conjunto para que él brille: gran pase de Costa, otro de gran pase de Koke...".

Ya en el auditorio de prensa, Griezmann despejó como pudo las cuestiones sobre su destino el verano que viene y sobre el Barcelona. En algunas respuestas, su futuro pareció rojiblanco, en otras mantuvo la incertidumbre. “Estoy disfrutando, veo que aquí estoy muy feliz y mi familia también. Recién acabo de meter en el colegio a mi hija, sigo mejorando en el fútbol y también es algo importante. Tengo mucho que aprender con el Cholo y con mis compañeros”. Preguntado por el interés del Barcelona y por si el partido del domingo será especial para él dijo: “Nunca he metido gol en el Camp Nou, tengo ganas de meter y celebrar un gol allí porque nunca lo he hecho”. Griezmann admite que las palabras de apoyo de Simeone le han revitalizado. El técnico, para apagar el incendio que generó cuando mandó callar a la grada ante el Valencia, invitó a la hinchada a apoyar a Griezmann y a hacer todo lo posible para que se quedara: “Cuando tienes un estadio que en cada pelota se escucha un murmullo te afecta a la hora de tomar decisiones. Me ayudó mucho lo que dijo, la gente lo ha seguido y eso se ha visto, estoy mejor en el campo y ojala podamos seguir así”.

El francés, que suma ya 15 goles, también achaca su mejoría a la presencia de Diego Costa: “Diego Costa me da más libertad, puedo estar más libre y hacer lo que más me gusta. Jugar por la banda y por adentro, y luego, Diego es el que choca con los defensores y yo estoy al rebote”.

Entre las respuestas que no dejaron claro si la temporada que viene seguirá en el Atlético, Griezmann dejó una que indica que hasta después del Mundial no se decidirá su futuro: “Ahora estoy muy concentrado en hacer algo grande con mi club y en mi selección. Quiero disfrutar de aquí, de la Liga y de la Europa League, y de Francia. No quiero pensar más allá de lo que pueda pasar ahora y en el Mundial. Esto no significa que me voy a ir, llevo cuatro oyendo lo mismo y aún sigo aquí”.