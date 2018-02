La juez envía a prisión preventiva al jugador del Villarreal Rubén Semedo

Rubén Semedo llega esposado al juzgado. M. BRUQUE (EFE) / VÍDEO: ATLAS

La juez del Juzgado número 6 de Llíria ha declarado prisión preventiva para el jugador portugués del Villarreal, Rubén Semedo, tras prestar éste declaración a lo largo de la mañana. Tras escuchar las declaraciones del jugador, quien estuvo acompañado de sus abogados, la juez decidió que Semedo fuera ingresado de manera preventiva en la penitenciaria de Picassent. Semedo fue detenido el pasado martes por los hechos acontecidos elpasado día 11, cuando el futbolista supuestamente participó junto con otras dos personas en la retención de un hombre al que le amenazaron con una pistola y quitaron las llaves de su piso para entrar en la vivienda y apropiarse de dinero y objetos de valor. Desde entonces, Semedo había permanecido ha permanecido en las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Patraix (València), desde donde fue trasladado esta mañana al juzgado para prestar declaración

La detallada declaración de la víctima de Semedo, publicada por los periódicos valencianos, Levante EMV y Las Provincias, resulta truculenta. En la descripción de los hechos, la víctima, que presuntamente tenía cierta relación con el acusado, relata que acudió a la vivienda de Semedo a entregarle el vehículo que el jugador previamente le había prestado por unas horas. Al parecer, resultó una encerrona.

El recibimiento de Semedo y dos acompañantes fue con un palo de golf y bates de béisbol con los cuales recibió una paliza. Tras ser atado de pies y manos con cuerdas, continuaron golpeándole. Según el agredido, Semedo era el que llevaba el mando del interrogatorio, llegando incluso a encañonarle con un arma previamente cargada y amenazando con un "te voy a matar", para posteriormente coger su dedo meñique con la intención de seccionárselo con un cuchillo. Al parecer, una supuesta deuda de 5.000 euros a Semedo fue el motivo de la retención y tortura. Semedo y sus dos acólitos, uno de ellos primo del jugador del Villarreal, ambos en búsqueda y captura, querían saber el paradero del deudor.

La paliza a la víctima tuvo un receso. Los dos compañeros de fechoría de Semedo fueron a la vivienda del agredido y le robaron una importante suma de dinero y varios relojes de lujo. De regreso al chalé de Semedo, la víctima, acorralado y temiendo por su vida, improvisó una dirección del amigo deudor y, aprovechando un descuido de los captores, huyó corriendo por una avenida principal de Valencia. Supuestamente, Semedo realizó dos disparos a la víctima que no llegaron a alcanzarle.

En la mañana del miércoles, la Guardia Civil hizo un registro de la casa de Semedo encontrando los bates de béisbol, el palo de golf y una pistola del calibre nueve milímetros cortos, las armas descritas por el denunciante en su agresión.

Para el representante de Semedo, Catio Balde, a pesar de las aparentes pruebas, las acusaciones a Semedo no se ajustan a la realidad. Para el intermediario, "el arma que la policía encontró en su casa no es de él, Rubén fue víctima de una estafa financiera, de una burla. Ante esta situación no reaccionó bien". Desde Portugal no dan crédito a lo sucedido ya que el jugador, a pesar de tener una infancia difícil, criado en el barrio de Amadora en Lisboa, y un fuerte carácter, nunca ha dado problemas, más allá de algún acto de indisciplina. Tampoco los tuvo en su anterior etapa en España, donde jugó en el Reus Deportivo en Segunda B hace tres temporadas.

La gravedad de los hechos por los cuales es acusado Semedo, ha obligado al Villarreal a abrir un expediente al jugador para investigar lo sucedido. "El club se asegurará de tomar las medidas disciplinarias oportunas con el máximo rigor y contundencia en base a la gravedad de los hechos". El club de Roig teme perder la inversión de 14 millones en Semedo, fichado el pasado verano al Sporting de Portugal. La condena de cárcel al defensa amarillo parece inevitable.