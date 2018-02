All Star de la NBA 2018: horario y calendario de los partidos

El fin de semana del 16 al 18 de febrero de 2018 se celebra la 67.ª edición del All Star Game de la NBA en Estados Unidos. Las estrellas del baloncesto mundial se reúnen en el Staples Center de Los Ángeles para vivir el mayor espectáculo deportivo del año. El viernes comienza el All Star Weekend con el All Star Celebrity Game, el partido de las estrellas en el que participan actores, leyendas del baloncesto y una variedad de celebridades. Este encuentro se disputará justo antes del Rising Stars Challenge, una competición enfrenta a una selección de los mejores jugadores de primer y segundo año de Estados Unidos contra un combinado del Resto del Mundo.

La madrugada del sábado al domingo se jugará el concurso de habilidades, triples y mates. Aunque el momento más importante del fin de semana tendrá lugar cuando comience el partido All Star, que se disputará la noche del domingo al lunes, y donde se enfrentan el equipo capitaneado por Lebron James a los jugadores elegidos por Stephen Curry. Ambos fueron elegidos por aficionados, prensa y jugadores y obtuvieron el máximo apoyo en sus respectivas Conferencias. Este formato sustituye al tradicional que dividía la batalla entre el Este y el Oeste y no contará con la presencia de jugadores españoles. Este All Star 2018 se verá en directo en España a través de Movistar + Deportes 1. El partido del domingo también se podrá seguir online en la web de EL PAÍS.

Horario del Rising Stars Challenge

Se disputa en la madrugada del viernes 16 de febrero al sábado a partir de las 3 de la madrugada en España

Equipo del resto del mundo

Bogdan Bogdanovic (Kings)

(Kings) Dillon Brooks (Grizzlies)

(Grizzlies) Joel Embiid (Sixers)

(Sixers) Buddy Hield (Kings)

(Kings) Lauri Markkanen (Bulls)

(Bulls) Jamal Murray (Nuggets)

(Nuggets) Frank Ntilikina (Knicks)

(Knicks) Domantas Sabonis (Pacers)

(Pacers) Dario Saric (Sixers)

(Sixers) Ben Simmons (Sixers)

Equipo de Estados Unidos

Malcom Brogdon (Milwaukee Bucks)

(Milwaukee Bucks) Jaylen Brown (Celtics)

(Celtics) John Collins (Hawks)

(Hawks) Kris Dunn (Bulls)

(Bulls) De’Aaron Fox (Kings) > Sustitye al lesionado Lonzo Ball (Lakers)

(Kings) > Sustitye al lesionado Lonzo Ball (Lakers) Brandon Ingram (Lakers)

(Lakers) Kyle Kuzma (Lakers)

(Lakers) Donovan Mitchell (Jazz)

(Jazz) Dennis Smith, Jr. (Mavericks)

(Mavericks) Jayson Tatum (Celtics)

Horario del concurso de mates, triples y habilidades

Se celebra en la madrugada del sábado al domingo 18 de febrero a partir de las 2 de la madrugada en España

Participantes del concurso de habilidades

Spencer Dinwiddie (Nets)

(Nets) Joel Embiid (Sixers)

(Sixers) Buddy Hield (Kings) > Sustituye al lesionado Donovan Michell (Jazz)

(Kings) > Sustituye al lesionado Donovan Michell (Jazz) Al Horford (Celtics)

(Celtics) Lauri Markkanen (Bulls)

(Bulls) Jama Murray (Nuggets)

(Nuggets) Andre Drummond (Pistons) > Sustituye al lesionado Kristaps Porzingis (Knicks)

(Pistons) > Sustituye al lesionado Kristaps Porzingis (Knicks) Lou Williams (Clippers)

Participantes del concurso de triples

Bradley Beal (Wizards)

(Wizards) Devin Booker (Suns)

(Suns) Wayne Ellington (Heat)

(Heat) Paul George (Thunder)

(Thunder) Eric Gordon (Rockets)

(Rockets) Tobias Harris (Clippers)

(Clippers) Kyle Lowry (Raptors)

(Raptors) Klay Thompson (Warriors)

Participantes del concurso de mates

Victor Oladipo (Pacers)

(Pacers) Larry Nance Jr. (Lakers)

(Lakers) Dennis Smith Jr. (Mavericks)

(Mavericks) Donovan Mitchell (Jazz) > Sustituye al lesionado Aaron Gordon (Orlando Magic)

Horario del NBA All Star Game

Se celebra en la madrugada del domingo al lunes a partir de las dos de la madrugada

Equipo de LeBron

LeBron James (Cavaliers)

(Cavaliers) Anthony Davis (Pelicans)

(Pelicans) Kevin Durant (Warriors)

(Warriors) Kyrie Irving (Celtics)

(Celtics) Bradley Beal (Wizards)

(Wizards) Victor Oladipo (Indiana Pacers)

(Indiana Pacers) Russell Westbroook (Oklahoma)

(Oklahoma) LaMarcus Aldridge (Spurs)

(Spurs) Paul George (Oklahoma) > Sustituye al lesionado DeMarcus Cousins (Pelicans)

(Oklahoma) > Sustituye al lesionado DeMarcus Cousins (Pelicans) Andre Drummond (Pistons) > Sustituye al lesionado John Wall (Wizards)

(Pistons) > Sustituye al lesionado John Wall (Wizards) Goran Dragic (Miami Heat) > Sustituye al lesionado Kevin Love (Cavaliers)

(Miami Heat) > Sustituye al lesionado Kevin Love (Cavaliers) Kemba Walker (Hornets) > Sustituye al lesionado Kristaps Porzingis (Knicks)

Equipo de Curry