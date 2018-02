Valverde: “Aquí sufre todo el mundo”

“Aquí sufre todo el mundo”. Valverde encontró una respuesta corta para sintetizar sus argumentos sobre la dificultad del partido y la victoria del Barça por 0-2: “El Eibar ha estado muy bien, ha arriesgado mucho, aprieta siempre y se veía que nos podía hacer un gol, pero también es verdad que cada vez que pasábamos de medio campo y superábamos su línea de presión disponíamos de una oportunidad”, argumentó el entrenador del Barcelona. “Admito, en cualquier caso, que ha habido un momento en el segundo tiempo en que lo pasamos mal, no teníamos manera de llegar, especialmente hasta la expulsión de Orellana. La dinámica del encuentro ha ido en varios momentos a favor del Eibar. Hemos tenido que sufrir mucho”.

Valverde, de todas maneras, calificó la victoria de “muy importante”. “Era nuestro objetivo; recuperar la senda del triunfo después de dos empates consecutivos (Espanyol y Getafe). No mirábamos al partido del martes contra el Chelsea”, insistió. “Para mí lo importante era lo inmediato; ya sé que Coutinho no puede jugar la Champions, pero el otro día fue titular él y no Iniesta”. “Algo haremos”, remachó de forma enigmática sobre el encuentro de Stamford Bridge. “Me interesa valorar la dificultad de ganar al Eibar. Tiene mucho mérito; el doble diría. Está en una gran forma y llevaba muchos partidos con resultados positivos –solo perdió contra el Atlético en las últimas 13 jornadas–. “Todo sirve”.

“Te roban la pelota, no te dejan golpear en largo”, acabó. “Y el campo, por lo demás, tampoco te dejaba combinar mucho. Lo que les mata a ellos es que les juegues al espacio, y eso es lo que hemos intentado, más que el control y posesión, cosas que no te dejan hacer”. El técnico justificó por lo demás la entrada de Aleix Vidal y no de Dembélé: “Necesitábamos que Aleix nos echara un cable para el despliegue y después para juntarnos”.

“Nos hemos sentido bastante incómodos”, certificó Busquets. “Ya sabíamos lo que nos aguardaba por su juego directo. Hemos tenido poca posesión de balón y control de juego y tardamos demasiado en cerrar el partido”. El mediocentro azulgrana se felicitó por el resultado con vistas a la Liga y también al partido de Champions: “Nos aguarda otro partido difícil en Londres. Tenemos mucha ilusión. Pero ahora lo primero que hay que hacer es recuperarnos del esfuerzo”.

Y Jordi Alba concluyó: “El Eibar sabe a lo que juega, se siente muy fuerte en su cancha y nos ha exigido mucho defensivamente. Hemos sufrido. Pero espabilamos con el tiempo y ganamos. Necesitábamos la victoria y me siento especialmente contento por el gol; va por mi niño y por mi novia”.

“Queríamos seguir con la racha de buenos resultados y nuestra propuesta contra el Barça ha sido la de siempre, igual a la de anteriores partidos”, afirmó el central Lombán. “No es fácil jugar contra nosotros y el Barça se ha adaptado al campo. Los dos hemos estado a un nivel alto”.