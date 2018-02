Valverde: “Confío en todo el mundo y sobre todo en Messi”

Valverde, durante la rueda de prensa. Alejandro García (efe) / atlas

No tiene una frase hecho como Diego Pablo Simeone y su “partido a partido”, pero Ernesto Valverde insiste, en cada comparecencia, en el mismo concepto que el técnico argentino. “Lo único que nos preocupa es el siguiente partido”. Ni los siete puntos de ventaja sobre el Atlético en LaLiga ni el Chelsea, rival en los octavos de final de la Champions, el próximo martes en Londres, hacen que el Txingurri saque el foco del Eibar (mañana, 16.15). “Hay que plantear cada partido como si fuera el último”, avisó el técnico. “Está claro que estamos en una posición privilegiada, pero lo que está claro también es que no queremos dejar de estarlo. No queremos perder puntos, pero eso pasa por admitir la dificultad de la competición. Si repetimos durante meses tópicos es porque es una realidad palpable y nos puede seguir pesando que el contrario nos recorte puntos”, añadió.

En las últimas dos jornadas de LaLiga, el Barcelona dejó escapar cuatro puntos: empató ante el Espanyol y frente al Getafe. “Cuando piensas que tienes margen de error estás dando un paso para cometer un error. Me gusta el espíritu del equipo, no miramos más allá del partido siguiente. No planteamos el partido del martes solo el de mañana contra el Eibar. Para ganar tenemos que plantear el partido de una manera potente y sabiendo que mañana tenemos un gran rival enfrente con grandes cualidades”, explicó el preparador azulgrana.

Destacó Valverde al equipo de José Luis Mendilibar. “Es un equipo que intenta jugarte en tu campo y que es muy difícil sustraerse de la dinámica que imponen. Es el segundo que menos córners recibe. Es un indicativo. Se te monta encima y no te lo puedes quitar. Tienes que luchar con otras armas. Si no superas su presión, estás liquidado”, analizó.

“Nos tenemos que adaptar al campo, a las dimensiones y a su estilo. El hecho de que el campo sea más pequeño da igual. Estamos acostumbrados a movernos en distancias reducidas. El Eibar somete a los rivales a una presión de la que es muy difícil salir, te inducen permanentemente a que jueguen como ellos quieren. Eso es lo difícil. Van a crear una presión altísima y cuesta salir de tu propio campo y aunque lo intentes es un equipo muy perseverante y que corre mucho”, sostuvo Valverde.

El entrenador del Barcelona, que recuperó a toda su plantilla –“vamos a tocar madera que tenemos un partido mañana pero ayer se entrenaron todos”, sostuvo-, volvió a destacar que su equipo necesitaba un poco de descanso, tras un trajín de 12 partidos desde que comenzó el año, siempre con partidos entresemana. “El cansancio era más mental, seguro. Las semanas con cuatro días se administran bien. Las de tres, es más difícil. El Chelsea va a descansar un día más que nosotros por ejemplo. Pero esta semana nos ha venido bien”, dijo el técnico. Y aprovechó para contestarle a Carlos Tapia, presidente de la Asociación del fútbol Argentino (AFA).

“Confío en todo el mundo y sobre todo en Messi. Su ambición es ganar todo con su equipo y con la Selección”, aseguró. El mandamás del fútbol argentino había pedido dosificar al 10. “Ojalá todos los jugadores lleguen en el nivel que están. Lo de Sergio Agüero es terrible y Lionel Messi está siempre arriba. Eso es importante para los dirigentes y el cuerpo técnico. Hablamos con Messi de cuidarlo y que juegue menos en Barcelona”, dijo Tapia.