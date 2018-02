Seedorf ya es del Deportivo

J. L. Cudeiro

“Soy una persona a la que le gusta coger la patata caliente”, dijo Clarence Seedorf nada más llegar a A Coruña, feliz según explicó por reengancharse al balón. “Estoy muy feliz de volver a trabajar y de hacerlo en un club con mucha historia, en una liga que me dio mucho como jugador, que me lanzó a nivel internacional. Estoy muy motivado. No veo la hora de empezar”. Lo hará hoy y sin rodeos. “Tengo las cosas claras, pero al fútbol no se juega hablando”. Aunque empleará el verbo para elevar el tono del plantel. “Muchas veces hay que entender no solo la parte técnica sino la humana. El fútbol no es solo como te comportas en el campo”.

Seedorf pide un esfuerzo a todos. “Sé lo que es jugar aquí, el ambiente que se crea en Riazor. Es importante que todos creamos en lo que vamos a hacer”. Y se le ve ilusionado tras tanto tiempo sin trabajar en el fútbol. Dice que no fue una elección suya. “Hay muchísimos entrenadores. Por eso agradezco mucho esta oportunidad. Hay que saber creer en la gente joven, Zidane tenía menos experiencia que yo y miren lo que ha hecho en el Madrid. Con el Milán hicimos muy bien trabajo y no era un momento facil. No siempre salen las cosas como uno quiere. Ahora tengo una oportunidad de mostrar lo que sé hacer, lo que me gusta y apasiona y en una situación en la que solo podemos mejorar”.