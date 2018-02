Nadal: “Jugaré lo que tenga que jugar”

Nadal, durante la inauguración de la Clínica Mapfre de Medicina del tenis en Madrid. EFE / VÍDEO: ATLAS

En el lunes invernal de Madrid, mientras los copos de nieve caían sobre la ciudad y el tráfico se enredaba en el barrio de Salamanca, el número uno del tenis, Rafael Nadal, emitía un mensaje tranquilizador durante la presentación de una clínica especializada en la atención a los tenistas. Ataviado con una americana, tejanos y unas zapatillas casual, el mallorquín dijo que la lesión que se produjo durante el Open de Australia está controlada y que si no hay variaciones competirá a finales de mes en Acapulco.

“Todo va por el buen camino”, confirmó Nadal, que quiso apoyar al doctor Ángel Ruiz Cotorro en la inauguración del centro ubicado en la calle Núñez de Balboa; “es una roturita [de grado I, en el psoas ilíaco de la pierna derecha] que necesita de un tiempo de descanso y de recuperación, y eso es lo que estoy haciendo. Trabajo cada día para acortar los plazos lo máximo posible. En principio el calendario sigue igual. Tengo previsto viajar a México a finales de mes”.

Nadal, por lo tanto, reaparecerá [del 26 de febrero al 3 de marzo] sobre la arena caribeña, donde el año pasado rindió a muy buen tono y alcanzó la final. “La lesión tenía muy buen pronóstico y todo está en orden”, corrobora a este periódico Ruiz Cotorro, el hombre que ha tratado a los mejores jugadores españoles desde que ingresase en la familia del tenis, en los noventa. “Desgraciadamente nos hemos visto más veces de las que nos hubiera gustado, en algunas situaciones desagradables, pero también hemos vivido algunas muy agradables”, bromeó Nadal, de 31 años.

Nadie conoce mejor el cuerpo del balear que el médico cántabro, residente en Barcelona desde hace muchos años. Sin él sería imposible comprender la figura de Nadal, que se mostró muy agradecido: “Personalmente, valoro al máximo tener a un amigo al cual puedo llamarle en cualquier momento y comentarle cualquier problema. En un deporte como el tenis, en el que todo son plazos, tener a alguien como Ángel a tu lado te cambia la vida”.

“Ojalá pueda ayudar en la Copa Davis”

“Como amigo te doy las gracias y como deportista te doy todo mi reconocimiento”, le correspondió el doctor en su discurso, antes de que los periodistas abordasen al número uno para interesarse por la evolución de la lesión y preguntarle sobre cómo ha encajado este último contratiempo. “Tenía una buena oportunidad y estaba jugando bien. Venía haciendo la preparación adecuada y había llegado con el nivel adecuado, pero pasó lo que pasó y hay que aceptarlo. Hay que mirar hacia adelante y no estar lamentándose. Ha pasado ya unas cuantas veces en mi carrera, pero te llevas el golpe, lo aceptas, vuelves a casa y descansas, y luego te levantas de nuevo para volver a trabajar”, manifestó.

Respecto a si se dosificará más de ahora en adelante, fue tajante: “Jugaré lo que tenga que jugar, lo que yo y mi equipo creamos que es lo mejor para mantener un nivel alto. Jugaré lo que me haga feliz jugar. Entiendo que desde el exterior se me pregunte por esto, pero yo juego lo que me hace feliz. Tengo una edad y mi carrera por suerte ha sido muy satisfactoria; por suerte puedo decidir lo que juego y lo que no. Cada uno hace su camino y cada uno debe hacer las cosas que sienta”.

Y, por último, también valoró el triunfo de España en la eliminatoria de la Copa Davis contra Gran Bretaña e insistió en que su participación en el equipo dependerá siempre del presente. “Estoy muy contento de haber pasado a cuartos de final, porque esto nos permite otra vez pensar en que se puede ganar la competición”, indicó; “tenemos otra eliminatoria complicada en casa y yo ahora mismo me acabo de retirar del Open de Australia, así que la Copa Davis me queda a meses vista. Ya veremos qué pasa. Tengo que halarlo con mi capitán y cuando llegue el momento se sabrá si estoy o no estoy, si puedo estar o no puedo estar. Ya lo dije en Melbourne: ojalá pueda ayudar al equipo de alguna manera y lo antes posible”.