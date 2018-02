Zidane: “Me da igual lo que vaya a pasar el año que viene”

Rueda de prensa de Zidane. EFE / ATLAS

"Ha sido una semana perfecta", exclamó Zidane en la sala de prensa de Valdebebas después del último entrenamiento previo al partido de este sábado contra el Levante (20.45, beIN LaLiga). "Ha sido una semana perfecta porque [sin partidos cada tres días] hemos tenido tiempo para trabajar, pensar y estar en casa con las familia", matizó el técnico francés. El Madrid se juega la temporada dentro de dos semanas en la ida de los octavos de Champions contra el PSG, pero Zidane no quiere ni oír hablar de eso.

"Si pensamos que vamos a jugar contra el PSG así [y movió los dedos en el aire]... tenemos que recuperar la confianza antes y seguir en la línea de estos últimos partidos", explicó el técnico, que para el partido contra el Levante recupera a Isco, Sergio Ramos y Varane. Le preguntaron si su continuidad para el año que viene está vinculada a que gane la Champions, el único título por el que puede pelear el equipo. El club quiere contar con él, pero con un verano de refuerzos en la plantilla.

"Me da igual lo que vaya a pasar el año que viene, estoy aquí para pensar en lo que va a pasar ahora, estos partidos, mañana contra el Levante. La Liga para mí no está sentenciada [el Madrid está a 19 puntos del Barcelona con un partido menos], en el fútbol nunca se puede decir nada hasta el final. Ahora, a ganar los partidos que tenemos por delante y en Champions vamos a intentar hacer lo máximo para ganar el próximo encuentro", contestó.

¿Qué le parece que haya nombres de entrenadores para ocupar el banquillo del Madrid el año que viene?, le preguntaron. "Es que eso es así, y no sólo en el Madrid, es el trabajo cotidiano de todos los entrenadores cuando las cosas van un poco mal se habla de recambio. A mí eso no me impide hacer mi trabajo, ni seguir peleando. Intento cada día mejorar las cosas", respondió.

Con Bale recuperado y la BBC rodándose para el duelo contra el PSG, a Zidane le preguntaron también por qué prefiere a esos tres arriba que a cuatro jugadores en el medio. "Es tu opinión [al periodista], a mí me gustan todos los jugadores con diferentes dibujos. Desde que estoy aquí siempre he ido cambiando de dibujo. No voy a inventar nada en el fútbol, esos tres allí arriba es donde más rinden, y luego tengo otras posibilidades. No tengo una cosa definida. En la final de la Champions jugamos en rombo...", contestó.

Con la vuelta de la BBC Isco tiene menos minutos. ¿Ha hablado con él, le nota distinto?, le insistieron. "Ni he hablado con él, ni le noto nada distinto, tiene que seguir trabajando y seguir pensando que es muy importante para nosotros. Tenemos muchos partidos este mes, Isco es un jugador importante. Si mañana juega Isco hablaremos de por qué no juega Asensio, al día siguiente Ceballos y al otro, otro... Yo estoy aquí para hacer mi equipo y para que todos estén concentrados para hacerlo bien", zanjó.