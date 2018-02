Diez claves para seguir la jornada 22 de Liga

Cerrado el mercado de invierno, tras 71 adquisiones y 78 ventas, los veinte equipos de la Liga Santander han cerrado sus plantillas e inician el ciclo final de la temporada con una jornada que expone varias situaciones incómodas, por ejemplo las de quienes abren la jornada, Real Sociedad y Deportivo, y la de quienes la cierran, Málaga y Las Palmas. Entre medias, juegan entre sí Atlético y Valencia, perseguidores más próximos a un líder al que espera una complicada cita en campo del Espanyol en uno de los dos derbís del fin de semana. El otro cita a Getafe y Leganés.

Dos crisis y un mercado



Real Sociedad (15º, 23 puntos) – Deportivo (18ª, 17 puntos). Viernes, 2. 21,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

La Real Sociedad ha perdido sus últimos cuatro partidos en la Liga, su peor racha con Eusebio Sacristán al mando. La última vez que el conjunto donostiarra sumó cinco derrotas consecutivas en la máxima categoría fue en abril de 2011. El Deportivo ganó por última vez el 9 de diciembre y desde entonces apenas sumó dos puntos de 18 posibles. Pero, sumidos como están en el desastre, la conversación esta semana tanto en San Sebastián como en A Coruña, ha girado en torno a los vaivenes del mercado y sobre todo respecto a lo que se fue o lo que no llegó. “No estoy decepcionado sino centrado e ilusionado”, remarca desde Galicia el técnico Cristóbal Parralo, que cree que sus futbolistas no se han despistado durante la semana. Eusebio apenas contestó pregunta sobre su rival en la rueda de prensa previa al partido. “Lo que tengo que hacer es mirar hacia delante y entender que si alguien no está cien por cien comprometido con el equipo lo mejor es que está fuera”, apuntó sobra la marcha de Íñigo Martínez al Athletic. El técnico castellano le suplirá con Kevin Rodrigues y retomará la zaga de cuatro defensas tras la fallida experiencia en Villarreal. Volverá también Rulli a la portería tras su suplencia en ese partido. “Confío en que haya podido ver las cosas de otra manera y consigamos una reacción”. Zurutuza sigue de baja. En el Deportivo faltará por lesión Sidnei y por sanción Borges y Andone, ausencias en todas las líneas. Debutará Krohn-Dehli en el lugar del centrocampista tico y Bóveda apunta a titular en el puesto de Juanfran, hasta ahora un intocable durante las últimas campañas. También se espera el regreso de Fede Cartabia al once tras dos meses de baja y una operación de pubalgia.

· William José ha marcado ha marcado seis de los últimos 12 goles logrados por la Real Sociedad en la Liga, cinco de ellos en la primera mitad.

· La Real Sociedad es el equipo que marca más goles tras saques de esquina en la Liga esta temporada (ocho, mismos que el Real Madrid); el Deportivo, el que más encaja de esta manera (nueve).

Cambios en el Sevilla para defender su puesto europeo



Eibar (8º, 29 puntos) – Sevilla (6ª, 33 puntos). Sábado, 3. 13,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

En el Sevilla se debate sobre la portería y se valora el trajín que marca el calendario de partidos para que por primera vez desde su llegada Montella se entregue a las rotaciones que eran señal de identidad de su predecesor Berizzo. Podrían contar ya Sandro, Layún como Roque Mesa y no lo hará Mercado, que cumplirá un partido de sanción. Al lateral brasileño Arana aún le falta ponerse a tono tras estar inactivo unas semanas. “Tenemos que reaccionar en la Liga”, exige el entrenador sevillista, que se congratula del paso adelante que ha dado Muriel, delantero puesto en duda tras un mal inicio de temporada. “Ha crecido mucho y está en el buen camino”, matiza. El Eibar aguarda con sus señas de identidad. “Trataremos de jugar en su campo y veremos qué proponen ellos”, avisa Mendilibar, técnico vasco. Ha convocado a todos los futbolistas que tiene disponibles. Son veinte, incluido el central Jovanovic, la última incorporación del equipo. “Acaba de llegar lo hace en una posición en la que hay bastante gente, pero es un jugador de futuro, por lo que estamos muy satisfechos”, explica. La ambición crece en el Eibar, que ve la permanencia en la categoría muy próxima y quiere lanzarse a la plaza europea que ahora ocupa el Sevilla. Si le supera se quedaría a un punto.

· El Eibar solo ha sufrido una derrota en sus últimos ocho partidos ligueros en Ipurúa (4V 3E 1D), 0-1 ante el Atlético el pasado 13 de enero.

· El Sevilla solo ha concedido 10 remates a portería en la Liga desde la llegada de Vincenzo Montella, el equipo que menos de la competición desde entonces junto al Eibar.

Fabián posa tras su renovación junto al vicepresidente deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, y el presidente Ángel Haro. RAUL CARO EFE

Bartra y la salida de balón en el Betis



Betis (13º, 27 puntos) – Villarreal (5ª, 37 puntos). Sábado, 3. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Feddal arrastra molestias y la llegada de Marc Bartra abre una posibilidad a Quique Setién, que duda si dar la alternativa al central recién aterrizado desde Dortmund. Todo en medio de la polémica por los errores del equipo en la salida de la pelota desde atrás. Nada va a cambiar en el Betis porque su entrenador tiene claro que esa es la manera de edificar un equipo que juegue en campo rival y obtenga beneficios a través de ese posicionamiento. “En las victorias todos se olvidan de la defensa. Seguramente sea muy cabezón, pero gracias a eso he llegado aquí y sigo disfrutando del fútbol. No es fácil convencer a todo el mundo, pero yo no puedo cambiar las cosas de la noche a la mañana. Vengo aquí con mis principios. Lo que sí se puede es mejorar los detalles”. En esos detalles puede ayudar Bartra, un defensor con fundamentos en el manejo del balón. “Ahora mismo no puedo percibir del todo cómo está de forma. Me gustaría verle un poco más, no hubo tantos entrenamientos, tengo dudas sobre ponerlo de inicio o no, ya veremos. Tiene velocidad, calidad y buena lectura del juego. Pero no va a ser la mamá de Tarzán, tiene que defender todo el equipo, no solo él”, explica Setién sobre la última incorporación verdiblanca. Quien seguro que no podrá jugar es Joaquín, sancionado. En el Villarreal regresa Álvaro y ya cuenta Javi Fuego, que se estrena en la convocatoria, aparentemente como reserva del indiscutible Rodri.

· El Betis solo ha ganado un partido de liga de los últimos seis disputados ante su público (2E 3D) y solo marcó gol en la mitad.

· Se enfrenta el equipo que menos balones recupera en esta liga (el Betis con 1175), contra el jugador que más lo hace en la competición (Rodri del Villarreal con 187).

#AlavésCelta | Altas y bajas para mañana:



✅ Manu y Torres regresan tras superar sus molestias físicas, y Pina y Ely lo hacen tras cumplir sanción.

❌ Wakaso y Duarte son baja por sanción, Héctor por lesión y Guidetti por contrato.

❓ Burgui ha vuelto con el grupo, pero es duda. pic.twitter.com/b06yQGHRqi — Deportivo Alavés (@Alaves) 2 de febrero de 2018

Mendizorroza, fortín nevado



Alavés (17º, 19 puntos) – Celta (7ª, 31 puntos). Sábado, 3. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

De los cinco equipos que se han quedado descolgados en el fondo de la tabla, el Alavés es el equipo que menos se ha reforzado en el mercado invernal. También es el que antes cerró ese trabajo y ha integrado a las novedades porque Guidetti y Hernán Pérez ya aportan a un equipo que se está haciendo fuerte en Mendizorroza. El último equipo en ganar allí fue el Eibar y aún era noviembre. “Tenemos que convertir nuestra casa en un fortín”, pide el técnico Abelardo, que no podrá contar con Duarte y Wakaso por sanción y con Burgui y Héctor por problemas físicos. “No recuerdo un partido en el que no hayamos tenido bajas”, se resigna. En el Celta faltará un habitual, el capitán Hugo Mallo, con problemas en un dedo del pie derecho. Al menos las pruebas médicas descartaron una fractura. Roncaglia e incluso Wass, que ya ha jugado ahí esta temporada, podrían adaptarse al lateral derecho y suplir esa ausencia, pero la alternativa más probable es que Jonny se traslade de la izquierda a su posición natural y debute el lateral zurdo eslovaco Robert Mazan, un futbolista potente y con vocación ofensiva, otra joven promesa que pesca el Celta en caladeros poco habituales para el resto de equipos de la liga. Todo si la nieve no impide que el partido se dispute. “Creo que tal y como tenemos organizado el fútbol español el partido se jugará, salvo que ocurra algo muy extraño”, zanja Juan Carlos Unzué.

· El Alavés suma cuatro partidos en casa seguidos sin perder (3V 1E). No logra al menos cinco en una misma temporada liguera en Primera desde la 2005-2006 (seis)

· El Celta logró ante el Alavés su segunda mejor media de posesión en lo que va de Liga (66,67%) solo por detrás de la que consiguió en su partido ante el Atlético (67,54%).

Alegría de los jugadores del Celta tras un gol al Betis. Salvador Sas EFE

Ivi, goles y confianza



Levante (16º, 19 puntos) – Real Madrid (4ª, 38 puntos). Sábado, 3. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

Siete incorporaciones cerró el Levante en el mercado de invierno para reforzar todas su líneas con Koke Vegas, Iván Villar, Coke, Al-Muwallad, Pazzini, Rochina y Sadiku. “A día de hoy no sé si la plantilla es mejor ahora que antes”, comenta con un punto de escepticismo el técnico Juan Ramón López Muñiz. Ha ganado en cuanto a fondo de armario porque apenas salieron Langerak, Samu García, Nano Mesa y Enes Ünal. Y con Pazzini, Rochina, Sadiku y hasta el refuerzo árabe el Levante ya dispone de más fuerza en ataque. Ahí evoluciona Ivi, que esta temporada solo le ha marcado al Deportivo en los dos partidos y al Madrid en el Bernabéu. Ahora espera repetir contra los blancos. “Contra el Madrid siempre gusta jugar y por eso llegamos al partido con mucha ilusión. Debemos jugar replegados atrás y robar el balón rápido para salir a la contra”, receta de cara al duelo. Los dos goles que viene de marcar en Riazor le dan alas al futbolista que llegó procedente del Sevilla. Ante el Deportivo empezó como falso nueve, pasó casi por el mediocentro y acabó por rescatar un punto para su equipo partiendo desde la banda izquierda a pierna cambiada. “Ahora estoy con más confianza”, dice. Enfrente tendrá, presumiblemente, a Keylor Navas, que regresa a Orriols, donde jugó tres magníficas campañas.

· El Levante no ha ganado en sus útimos diez partidos ante el Real Madrid en La Liga (1E 9D), encajando una media de 3,1 goles por encuentro.

· El Real Madrid ha conseguido ganar dos partidos consecutivos en La Liga por primera vez desde el pasado mes de octubre.

El derbi de la M-45



Getafe (9º, 28 puntos) – Leganés (11ª, 28 puntos). Domingo, 4. 12,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

Ya le llaman el derbi de la M-45 en una puesta al día en consonacia con la progresión de ambos equipos, tantas veces enconados rivales en categorías inferiores y ahora asentados entre la clase media de la Primera División. “Viví hasta los ocho años en Leganés y nunca pensé poder vivir un derbi en la máxima categoría”, apunta Sara Hernández, alcaldesa de Getafe. “Tenemos que aprender del vecino, que tiene mucha experiencia entre los grandes porque ha hecho las cosas bien. Ojalá podamos repetir este partido en Primera durante muchas temporadas”, apostilla Santiago Llorente, su homólogo en Leganés. Se jugará por la mañana, un guiño a los viejos tiempos. “Un derbi es el mayor éxito porque es la fiesta del fútbol”, sugiere Ángel Torres, presidente del Getafe. El respeto es también máximo entre profesionales. “Hay pocas cosas que no me gusten del Leganés”, dice Pepe Bordalás, técnico del cuadro azul. “Nos enfrentamos a un rival muy sólido, con un equilibrio grande que le hace ser competitivo”, explica Asier Garitano desde Leganés. Allí aparcan la Copa del Rey y la ilusión por jugar su primera final durante unas horas. El Getafe ya cuenta con Flamini y Rémy y hasta podrían estrenarse en una convocatoria en un duelo que también agrega el simbolismo de poder situarse en la clasificación como el tercer equipo de Madrid. Todos sienten que están ante un partido especial, con la sensación de escribir la historia no solo de los clubs sino, en cierto modo, de ambas ciudades.

· Getafe (66.75%) y Leganés (69.1%) son los equipos de La Liga con peor porcentaje de acierto en el pase esta temporada.

· El Leganés solo ha anotado un gol de cabeza en esta Liga (el de Javi Guerrero en la última jornada ante el Espanyol), la cifra más baja en la competición (igualado con el Atlético).

El Espanyol se frena



Espanyol (14º, 24 puntos) – Barcelona (1ª, 57 puntos). Domingo, 4. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

No acaba de enderezarse el Espanyol, que hace un año a estas alturas tenía ocho puntos más y apuntaba a puestos europeos y ahora no cesa de sofocar fuegos. El último llevaba incluso ese apellido porque Javi Fuego, un futbolista importante en el equipo, se marchó al Villarreal y al entrenador aparentemente no le satisfizo el movimiento por el que ha llegado al club Carlos “La Roca” Sánchez. O más bien no le gusta la deriva que toma el club en sus decisiones. “No estamos haciendo un Espanyol de recortes”, tuvo que salir al paso el vicepresidente Carlos García Pont, que asume problema. “El proyecto irá algo más lento de lo que pensábamos”. El dueño Chen Yansheng se ha reunido con el técnico Quique Sánchez Flores y la idea común es seguir hasta final de temporada y después tomar decisiones. En medio de todo la visita del Barcelona servirá, en teoría, para unir a los pericos ante el eterno rival. Pero con sentido. “Nuestro estadio tiene que ser una bomba que favorezca al equipo y no para faltar el respeto al contrario”, advierte el meta Diego López, que reconoce que no es un partido cualquiera: “Tenemos que afrontarlo sabiendo que es un derbi y que debemos sacrificarnos más por lo que significa para nuestra gente”. Damián Suárez en el Getafe y Siovas, Rubén Pérez y Szymanowski en el Leganés apuran para recuper unas molestias y no perdérselo.

· El Espanyol lleva 17 partidos consecutivos en la Liga sin ganar al Barcelona (3E 14D), sin marcar en 13 de ellos, y nunca en su historia ha enlazado 18 sin victoria ante los blaugranas en la competición.

· Se miden en este encuentro el equipo que más remata a portería en esta liga, el Barcelona (159) y el segundo que menos lo hace, Espanyol (70) tras el Levante (66).

Yeray e Íñigo, una dupla que se vislumbra



Girona (10º, 28 puntos) – Athletic (12ª, 27 puntos). Domingo, 4. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Se rearma en la defensa el Athletic, que no pierde en Liga desde el 5 de noviembre, pero que también encadena tres empates consecutivos. En Girona puede jugar Íñigo Martínez su primer partido a las órdenes de Ziganda, pero también puede producirse el aguardado regreso de Yeray, que no ha faltado en las últimas convocatorias del técnico, pero no dispuso de minutos. “Los partidos ya llegarán y si no es ahora será dentro de una semana, dos o tres, eso solo lo sabe el míster, pero entrenando también se coge el ritmo y tengo que demostrar mi nivel para ir entrando. Después de lo que he pasado, largo no se me hace nada, disfrutar en el campo, verme entrenar con mis compañeros para mí ya es gratificante, sí que tengo ganas, lo admito, pero para nada se me hace largo, cuando llegue el momento llegará, y espero disfrutar y volver a hacerlo como antes”. Yeray ha dejado atrás dos parones por un cáncer testicular y su regreso puede darle otro aliento a un equipo que necesita se fue entre reproches de su gente la pasada jornada. “Si estaba hace poco al sesenta por ciento ahora lo está al setenta u ochenta”, explica Ziganda sobre su progresión. El reto para el técnico es acabar de recuperarlo e integrar a Íñigo Martínez en el equipo, quien sabe si para conformar una dupla para muchos años en el equipo. “No tiene por qué cambiar el estilo, son centrales zurdos con una salida aceptable del juego, que no les quema el balón, ahora lo que tenemos que hacer es ayudar a Iñigo a adaptarse, que no le va a costar. Va ser una gran incorporación, porque es lo más parecido a Laporte”, explica el entrenador.

· El Girona y el Athletic son dos de los únicos tres equipos que no han recibido ninguna tarjeta roja en la Liga esta temporada (el Barcelona es el otro).

· El Athletic Club suma 10 partidos seguidos sin perder en la Liga (3V 7E), la última vez que los leones lograron estar invictos en 11 partidos consecutivos fue en octubre de 1985 (16).

Horas críticas en el Valencia



At. Madrid (2º, 46 puntos) – Valencia (3ª, 40 puntos). Domingo, 4. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Ante un Atlético que recupera a todos sus lesionados y no tiene sancionados, los problemas físicos condicionan al Valencia, que además oposita a la final de Copa. Al menos lo hace cuando el club ya dispone de recambios de garantías. Preocupa Guedes, con una lesión en el bíceps femoral, y también las ausencias en la zaga de Kondogbia, Garay y Murillo porque Gabriel Paulista no acaba de sentirse cómodo con su rodilla izquierda. No es el mejor fin de semana para tener dudas porque ya no es que el duelo es directo por la segunda plaza y el Atlético podría dispararse en nueve puntos sino que Real Madrid y Villarreal acechan y la cuarta plaza y el regreso a la Liga de Campeones está en juego en un momento crítico para los ches. El Valencia encadena por primera vez en la temporada cuatro derrotas consecutivas porque perdió en Liga contra Las Palmas y Real Madrid y en Copa ante Alavés y Barcelona. Pero a Marcelino le gustó el trabajo defensivo de su equipo en el último partido en el Camp Nou el pasado jueves. “Si somos capaces de competir los próximos 18 o 19 partidos a este nivel va a ser muy difícil ganarnos. Tenemos que jugar con esta intensidad”.

· Antoine Griezmann ha marcado en cada uno de sus últimos tres enfrentamientos con el Valencia en la Liga (cuatro goles).

· Marcelino solo ha perdido uno de sus últimos cinco enfrentamientos con Simeone en la Liga (2V 2E) y su equipo ha dejado su puerta a cero en cuatro de esos cinco encuentros.

El futbolista nigeriano Oghenekaro Peter Etebo durante su presentación como nuevo jugador de Las Palmas. Elvira Urquijo A. EFE

Colistas renovados



Las Palmas (19º, 14 puntos) – Málaga (20ª, 13 puntos). Lunes, 5. 21,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

Los colistas se enfrentan esta jornada tras amar sendas revoluciones. En Las Palmas han salido diez jugadores durante el mes de enero (Lemos, Hernán, Aythami, Mateo García, Borja Herrera, Rémy, Tannane, Samper, Ortuño y Vitolo) y han llegado siete (Jairo, Peñalba, Gálvez, Nacho Gil, Aguirregaray, Emenike y Etebo). En el Málaga se fueron seis (Baysse, Cecchini, Mula, Cifu, Jony y Ontiveros) para que llegasen siete (Miquel, Iturra, Ideye, Samu García, Success, Bueno y Lestienne). No todos estarán sobre el césped del Estadio Gran Canaria en el partido que cierra la jornada, pero sí bastantes. También los técnicos, Paco Jémez y José González llegaron en enero y dan sus primeros pasos en sus equipos. “No es una final porque luego quedarán 16 partidos, pero es un partido importante porque estamos los dos abajo”, explica Jémez. Uno de sus pupilos, Vicente Gómez, va en esa línea, pero aclara: “Es un partido de seis puntos”. En Málaga también creen que hay margen para salir del fondo de la tabla. “No estamos hundidos. Está difícil salir, pero no es imposible”, dice Samu García. Chroy Castro cumplirá sanción con los andaluces, que siguen sin poder contar con Rolan y Peñaranda en el ataque. En el equipo amarillo la única baja en el trabajo semanal fue la de Momo.