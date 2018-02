El atleta Ilias Fifa tenía sustancias dopantes en su casa

“Pensé que me confundían con un yihadista o algo así”

A primeros de diciembre, Ilias Fifa ganó el cross de Cantimpalos. Cruzó la línea de meta cruzando los brazos por encima de su cabeza, un gesto universal por la libertad. Lo hizo, explicó, para protestar por su detención un mes antes en una operación contra el tráfico de sustancias dopantes. Fifa siempre negó que se le encontrara productos prohibidos en su casa y en una conferencia de prensa en Santa Coloma explicó que cuando la policía llamó a su timbre a las 8.05 de la mañana del 25 de octubre pensó que le confundían con un yihadista, o algo así”. “Nunca en mi vida he traficado. No tengo tiempo para tonterías. No tengo tiempo ni para hacerme la comida”, dijo también Fifa, quien nació en Marruecos hace 28 años y pasó a Ceuta cuando tenía 16 escondido en los bajos de un camión.

Compite con el equipo nacional desde julio de 2015, cuando el Gobierno le concedió la nacionalidad española. “Cada año bajo a Marruecos para entrenarme en altura, en Ifrane, y quizá pensaron que iba a coger esas tonterías”.