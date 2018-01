Leganés - Sevilla: horario y dónde ver la semifinal de la Copa del rey

El Leganés y el Sevilla se enfrentan este miércoles 31 de enero en el primer partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Ambos equipos llegan con ganas de conseguir un resultado positivo tras eliminar al Real Madrid y al Atlético, dos de los grandes rivales en esta competición.

El Leganés dio la sorpresa la semana pasada tras conseguir eliminar al conjunto blanco de la Copa del Rey. Tras un escaso 0-1 en la ida a favor del Real Madrid, el equipo de Asier Garitano remontó con 1-2 en el partido de vuelta, gracias a los goles de Eraso y Gabriel Pires. Esta derrota supuso el pase a semifinales para el Leganés y no hizo más que acentuar la crisis que está atrevsando el equipo de Zidane, que ya no solo ve casi imposible la Liga si no perdió todas sus oportunidad en la Copa.

El Sevilla, por su parte, eliminó al Atlético de Madrid tras un resultado de 1-2 en la ida y de un 3-1 en la vuelta. El conjunto colchonero no logró remontar en la segunda vuelta y también ha caído eliminado de la Copa del Rey.

¿Cuándo se juega el Leganés - Sevilla y a qué hora?

El miércoles 31 de enero a partir de las 21.30 (horario peninsular español)

¿Dónde se juega el Leganés - Sevilla?

En el Estadio Municipal de Butarque, Leganés

¿Dónde se puede ver el Leganés - Sevilla en directo?

A través de GOL y Tele5. También se puede seguir online en EL PAÍS

¿Quién arbitra el Leganés - Sevilla?

José Luis González González (comité de Castilla y León)