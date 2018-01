“Estábamos completamente equivocados en darle un premio menor a las chicas”

La ola de la polémica en el torneo de surf La Invernal ha golpeado fuerte. Y la marea sigue alta. Después de que el pasado viernes el Ayuntamiento de Laredo rectificara e igualara los premios de hombres y mujeres, tras anunciar primero que la recompensa mayor para ellos era de 2.000 euros y para ellas de 500, el Salinas Longboard Festival, que se celebra desde hace 17 años en Asturias, ha asegurado que hará lo mismo. "Siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos cántabros e intentando aprender de nuestros errores, anunciamos oficialmente que este año la cuantía de los premios será idéntica en ambas categorías", han publicado en la cuenta oficial de Facebook.

El Salinas Longboard Festival, como bien dice su nombre, es un festival que se celebra el último fin de semana de julio y que se centra en una competición de longboard (la tabla de surf más larga), donde participan profesionales nacionales e internacionales. Junto con el torneo, hay conciertos, exhibiciones, furgonetas de comida y bebida y muchos estands. Durante los primeros 10 años no había un premio ya que prevalecía el espíritu amateur y festivo. Sin embargo, a medida que fueron creciendo y aparecieron sponsors y marcas, se creó un circuito profesional. "Desde que metimos los premios en metálico las chicas estuvieron discriminadas. Calcula que quien ganó el año pasado se llevó 2.000 euros y la ganadora habrá recibido 300", confiesa Pepe Hevia, el máximo responsable del festival. Es decir, la diferencia en las cuantías era similar a lo que sucedió en La Invernal. O incluso peor.

La principal excusa de los torneos de surf sobre la diferencia en los premios es la cantidad de inscritos. La reflexión desde la organización del Salinas Festival es que también lo hacía basándose en el número de personas anotadas (en hombres había entre 90 y 100 inscritos y en mujeres a veces no pasaban de 6), pero que ahora se han dado cuenta de que "entre las chicas no había más de cinco o seis precisamente por la cuantía, o que es imposible que el surf femenino se desarrolle si no se le trata en plano de igualdad". Como aún faltan varios meses para que comience el torneo, no se ha establecido cuál será el premio mayor, pero "sea cual sea, la cuantía será idéntica y nos da igual que hayan 4 o 44", destaca Hevia.

Desde que el festival anunció este cambio, ya se han anotado cinco mujeres de Estados Unidos que están en el Top Mundial, entre ellas Makala Smith, Lola Mignot y Mele Saili. "Si antes podíamos tener dudas de si estábamos equivocados, ahora tenemos la certeza de que estábamos completamente equivocados en darle un premio menor a las chicas. No pretendíamos profundizar en la desigualdad, simplemente es que hay determinados roles que están tan arraigados que ni siquiera piensas en ello", asegura Hevia. Y agrega: "La sociedad está evolucionando y lo que para ti era normal hace una serie de años, ahora ya no lo es. Y de todas maneras reconozco una cosa: si no llega a ser por el lío de La Invernal, nosotros no lo hubiéramos hecho porque no nos hubiéramos dado cuenta. Seguiríamos bloqueados".

La surfista Garazi Sánchez, que terminó cuarta en La Invernal, también destaca los cambios positivos que hay en la sociedad respecto a la mujer, aunque asegura que aún queda mucho por hacer. "Creo que la igualdad no solo será tener el mismo premio. La iremos consiguiendo cuando esto ya no sea noticia y estas acciones sea tan normales como lo es hoy en día que una mujer conduzca un coche", afirma Sánchez, de 25 años. "Creo que muchos hombres están trabajando a nuestro lado a favor de esto y esa es la manera de avanzar, todos juntos", destaca.

El ganador de La Invernal, Vicente Romero, está de acuerdo. Para él "todos somos personas y deportistas y es injusto que no sea pagado de la misma manera". "Me parece bien que la ganadora se haya llevado el mismo premio que yo, al nivel que estamos todos y no solo en el surf sino en la mayoría de los deportes profesionales, deberíamos ser remunerados por igual", afirma Romero, de 25 años. Ariane Ochoa, de 19, es quien se llevó los otros 2.000 euros que entregó La Invernal como premio mayor. "Entre las chicas estábamos felices. Hacemos un sacrificio que muchas veces no es reconocido y que por primera vez esto no se quede solo en una queja y se cambie es genial. Rectificar es de sabios", resalta Ochoa, desde Tenerife, donde ya está participando en otro campeonato.

Ese otro campeonato es el Americas Pro Tenerife. Allí el primer puesto para los hombres es de 10.000 dólares (aproximadamente 8.000 euros ), mientras que el de las mujeres es de 6.000 (unos 4.800 euros). Lo mismo sucede con el segundo puesto: para los chicos hay 4.000 euros y para las chicas 2.400. "Está claro que hay mucho por recorrer, al final imagínate que esto ha pasado ahora y por suerte los de Salinas se han hecho eco y lo van a poner en práctica, pero no te quiero ni contar todos los eventos que quedan y que no creo que estén dispuestos a cambiarlo... que eso es lo que da pena... que hay muchos igual que ni siquiera llegan a esa reflexión porque al final también hay intereses de por medio", concluye Ochoa.