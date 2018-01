El Mónaco paga 25 millones por Pellegri, la perla de 16 años de la Serie A

La despedida de Francesco Totti fue la bienvenida de Pietro Pellegri. El día en que el gran capitano de la Roma lloraba su adiós y disputaba su último partido de giallorosso, un joven de 16 años (nacido el 17 de marzo de 2001) amenazaba con amargarle la fiesta cuando a los tres minutos convertía para el Genoa su primer tanto en la Serie A. Lo hacía nada más y nada menos que ante un estadio Olímpico repleto que había agotado las entradas tres meses antes del encuentro. "Hola, aquí estoy", parecía decir el delantero que aún no había nacido cuando Totti ya era titular y capitán de la Roma. Pellegri se ha convertido este fin de semana en uno de los fichajes estrella del mercado de invierno. El Mónaco francés ha pagado 25 millones de euros por él y ha firmado un contrato por cinco años hasta el 2023, ganándole la batalla a otros grandes clubes como la Juventus, el Manchester United y el Arsenal que también lo tenían en la mira.

"Ayer, hoy, mañana... nuestra casa es tu casa. Estamos orgullosos de ti, de los valores que has mostrado y cómo has crecido en la cantera. Te deseamos una gran carrera", lo despidió el Genoa, casi como si fuese un padre diciéndole adiós a un hijo que se va por primera vez de la casa. El equipo italiano para Pellegri era eso: su casa. Allí nació, allí creció, y allí debutó el 22 de diciembre de 2016 ante el Torino con un récord a cuestas. Era el jugador más joven en debutar en la Serie A con 15 años y 280 días, igualando el récord de Amadeo Amadei cuando se estrenó en la Roma en 1937.

Este no es el único récord de Pellegri. Aquel primer gol suyo ante la Roma en la despedida de Totti, lo coronó como el tercer jugador más joven en convertir en la Serie A (con 16 años y 72 días), detrás de Amadeo Amadei y Gianni Rivera. Pero eso no fue todo. En septiembre del año pasado marcó un doblete en la derrota del Genoa ante la Lazio (2-3) y volvió a empalagarse de récords. Con 16 años y 194 días se convirtió en el más pequeño en marcar un doblete en la Serie A y en el único jugador nacido en este siglo (2001) en hacerlo en una de las grandes cinco ligas europeas. La Generación Z, como se denomina a las personas nacidas en el año 2000 en adelante, comienza a marcar la diferencia en el fútbol. 19 futbolistas nacidos en este siglo ya han debutado en las cinco grandes Ligas, entre ellos, el español Ferrán Torres (17 años) que ya jugó en la Primera División con el Valencia.

Pellegri es un pequeño gigante. Su 1,88 metros de altura lo hacen parecen mayor aunque aún tiene cara de niño. Es diestro y juega de centro delantero, como su ídolo, Zlatan Ibrahimovic. Con el Genoa disputó un total de 10 partidos y convirtió tres goles, los de los récords. La salida del argentino Guido Carillo al Southampton en este mercado de invierno le da un lugar en la plantilla profesional donde competirá con Radamel Falcao que es el máximo anotador del equipo con 16 tantos. ¿Será Pietro Pellegri el nuevo Kylian Mbappé? "El proyecto que tiene el Mónaco de permitirle a los jóvenes como yo progresar y prosperar me convenció rápidamente", dijo Pellegri en su presentación. "Trabajaré duro para convertirme en un futbolista importante del club", agregó.

Internacional con la selección italiana sub-19, Pellegri ganará un millón de euros en su primera temporada. "No me interesa el dinero, solo quiero jugar y disfrutar. Si alguien me hubiese dicho hace un año que estaría dejando el Genoa para ir al Mónaco, hubiese pensando que era un sueño, pero ese sueño se ha hecho realidad", destacó Pellegri. El futbolista recibió la bienvenida de Vadim Vasilyev, el vicepresidente del Mónaco: "Estamos muy contentos de recibirlo. Es una jugador muy joven que ya tiene experiencia en la Serie A. Es una prueba más de nuestro trabajo en estas últimas temporadas, gracias a los resultados y a los jugadores que han lucido nuestra camista y han permitido atraer los talentos del fútbol europeo".

Como todos los niños de su edad, Pellegri es un activo usuario de la red social Instagram, el medio que eligió para despedirse de los aficionados italianos: "Con la camiseta del Genoa aprendí a caminar, incluso antes de aprender a correr. Empecé a hablar, incluso antes de gritar de felicidad por un gol en el Olímpico. Me convertí en hombre, incluso antes de convertirme en futbolista. Y siempre con esta camiseta en los hombros", escribió Pellegri. En su foto de perfil ya luce la rojiblanca del club francés.