El mercado de fichajes de invierno 2018, en directo

EL PAÍS

ZIDANE: "NO NECESITO UN PORTERO". Zidane se ha referido al posible fichaje de Kepa: "No necesito, como entrenador, un portero. Ahora no lo necesito. En junio, si hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones en las que fichar". El Madrid negocia la contratación del portero del Athletic, pero el entrenador francés se mantiene en su posición de no realizar ahora incorporaciones.