Iniesta: “Cuando no estás fino, el fútbol cuesta”

Dice Iniesta, un artista en eso de hacer que lo maravilloso parezca casi cotidiano, que “el fútbol parece fácil, pero cuando no estás fino, cuesta”. No hubo tras el partido sentencia más directa y clara que aquella. Al Barcelona le faltó cierta clarividencia este domingo en el Camp Nou. Y el gol inesperado del Alavés a los 20 minutos acabó por nublarles más la vista a los de Valverde. “Por cómo se ha desarrollado, ha sido uno de los partidos más difíciles de la temporada. El fútbol no son matemáticas”, añadió el capitán azulgrana.

“Hemos hecho un partido sobresaliente. Defensivamente hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero la calidad individual que tienen es increíble. Ha sido una pena, porque después del gran partido que ha hecho mi equipo creo que al final han merecido algo más”, se lamentaba Abelardo, el entrenador del Alavés. Porque al final, el Barça tiró de sus dos goleadores para remontar el encuentro. Y para mantener las enormes distancias de las que goza al frente de la clasificación.

“La importancia de Messi y Luis Suárez es fundamental, por lo que esperamos que sigan así. Con la ansiedad o necesidad de remontar se ha dado otro escenario. Estamos felices de seguir sumando de tres en tres”, apuntaba también Iniesta.

Si los goles llegaron, finalmente, después de intentarlo sin parar, una y otra vez por el centro, fue porque Valverde identificó rápidamente dónde necesitaba oxígeno su equipo. “Quizá en el primer tiempo nos ha faltado un poco de profundidad, pero hemos empezado bien, llegando al área del Alavés”, asumía el entrenador. Las bandas, tan prolíferas últimamente, andaban huérfanas de extremos como Alba y Sergi Roberto. Y el técnico agitó el banquillo en su búsqueda. “Se veía que llevaríamos el peligro en algún momento u otro. Pero su gol nos ha pillado con mucha gente arriba, en un momento de descoordinación. Jugar de jueves a domingo se nota, aunque no es una excusa, pero nos ha costado darle la vuelta al partido porque ellos han jugado un gran partido”, apuntaba también Valverde, para reconocer que al Barça le faltó frescura tras el desgaste del partido de Copa el jueves contra el Espanyol. Claro que el Alavés jugó un encuentro copero (prórroga incluida) el miércoles, apenas un día antes.

Con más o menos sufrimiento, los azulgrana coincidieron en que la remontada era, probablemente, la mejor noticia de este domingo por la noche. “Estos partidos son los que se tienen que ganar, los que marcan las diferencias en las ligas. Ellos estaban bien organizados, se han puesto por delante, pero al final hemos podido llevarnos los tres puntos”, declaró Sergi Roberto.

Respecto a la supuesta mano de Umtiti, que el árbitro no vio, en el Camp Nou tienen claro cómo defender sus intereses. “No he visto las jugadas. Sé que se han quejado mucho de la mano de Umtiti, él me ha dicho que ha sido involuntaria, así que seguro que ha sido involuntaria, es lo que creo como entrenador del Barça”, sentenció Valverde. “No estamos teniendo suerte con las decisiones arbitrales”, se quejó Abelardo. “Para jugar ante el mejor equipo siempre necesitas un pelín de suerte, la mano de Umtiti es muy clara. Este es más penalti que el mío contra el Leganés”, zanjó Guidetti.