El Leganés rescata un punto en Mendizorroza en la recta final

El Leganés rescató un valioso punto ante el Alavés en Mendizorroza en la recta final de un choque que concluyó con un 2-2, después de que los albiazules se adelantaran 2-0 tras el paso por vestuarios.

4-4-2 (D.P.) Abelardo Fernández 1 Pacheco 12 Rodrigo Ely 32 Martín Aguirregabiria 5 Laguardia 4 Alexis 16 Daniel Torres 11 Ibai Gómez 18 Tarjeta amarilla 88' Tarjeta amarilla Pina 17 1 goles 51' Gol Alfonso Pedraza 10 Cambio 77' Sale Rubén Sobrino Guidetti 24 1 goles 45' Gol Cambio 88' Sale Guillermo Maripán Munir 1 Pichu 20 1 goles 89' Gol Zaldua 14 Raúl García 22 Cambio 84' Sale Guerrero Siovas 5 Tarjeta amarilla 60' Tarjeta amarilla Mantovani 21 Rubén Pérez 23 Cambio 65' Sale Brasanac Omar Ramos 10 El Zhar 8 1 goles 74' Gol Gabriel Pires 17 Cambio 61' Sale Amrabat Tarjeta amarilla 21' Tarjeta amarilla Eraso 12 Claudio Beauvue 4-4-1-1 Asier Garitano

Dos goles de Munir y Pedraza encarrilaron el partido para el plantel babazorro, que se encontró con una gran reacción del conjunto pepinero, que alcanzó la igualada después de recortar distancias a través de un dudoso penalti señalado por mano de John Guidetti que transformó Pires. En la recta final, Zaldua anotó el gol de empate tras recoger un mal rechace de la zaga alavesista y poner las tablas definitivas en un partido que significó el primer empate de la temporada para el cuadro vitoriano.

El choque comenzó con el conjunto madrileño mejor asentado en el terreno de juego. Combinó desde el inicio y empezó a poner en problemas a los centrales del Alavés. La primera llegada de los locales tuvo lugar en el minuto 8 con un pase en profundidad de Ibai Gómez que aprovechó Munir para batir a Cuéllar por bajo, aunque el colegiado anuló la jugada por un ajustado fuera de juego del delantero hispano-marroquí. Los vascos lo intentaron también a balón parado y en el minuto 12, Alfonso Pedraza puso a prueba al meta pepinero tras recoger un rechace en el área, después de un saque de esquina, pero Cuéllar atajo el balón sobre el césped.

Con el paso de los minutos, el Glorioso fue ganando terreno a un Leganés que se mostró muy seguro y no titubeó ante las ofensivas de un Alavés que presionó arriba cuando no era dueño del esférico. Los locales, que practicaron un fútbol directo, tuvieron una buena oportunidad en el 28, con un disparo desde fuera del área a la media vuelta tras controlar con el pecho un servicio de John Guidetti, que llegó mansamente a las manos del portero del "Lega". Mientras el Alavés no lograba definir en los últimos metros, el Leganés estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 38 con un buen testarazo de El Zhar dentro del área, que recogió un milimétrico envío de Omar Ramos desde la banda izquierda, pero que atajó Fernando Pacheco con seguridad. Los de Asier Garitano volvieron a crear peligro en la jugada posterior con un remate Claudio Beauvue junto al palo derecho del portero alavesista que estuvo muy acertado en la recta final de la primera mitad al detener un disparo a quemarropa de El Zhar.

En la reanudación, Munir adelantó al plantel babazorro (min. 46) después de recoger un pase de John Guidetti que se llevó un balón a trompicones y que a pesar de ser objeto de falta -el árbitro aplicó la ley de la ventaja- continuó y se plantó en el área para asistir al futbolista hispano-marroquí. El Alavés encarriló el encuentro en el 52, con otro gol, obra de Alfonso Pedraza que empujó a la red un rechace de Cuéllar a disparo de John Guidetti, quién fue habilitado precisamente por el propio Pedraza con un pase filtrado entre líneas. El futbolista cordobés continuó la jugada de su compañero y remató a placer, con la puerta vacía, para poner el 2-0 en Mendizorroza. Esto provocó que el Leganés se volcara sobre la portería alavesista para intentar acortar distancias, una situación que aprovechó el equipo de Abelardo con varios contraataques. Una buena contra protagonizada por Dani Torres y que remató Munir a la red en el segundo palo, no subió al marcador por fuera de juego.

En el minuto 75, el Leganés recortó distancias desde los once metros, con un penalti transformado por Gabriel Pires, después de que el árbitro asistente corrigiera Trujillo-Suárez y señalara la pena máxima por mano de John Guidetti dentro del área, ante las protestas de los futbolistas albiazules. El choque subió de intensidad y el Alavés, que no se arrugó, estuvo cerca de volver a ampliar la renta en el minuto 79 con cabezazo de Rubén Sobrino, recién incorporado al choque, que se fue lentamente junto la palo izquierdo de Cuéllar. El guion cambió por completo en la recta final del choque cuando el local Rodrigo Ely fue expulsado por doble amarilla y en la jugada posterior (min. 89), el Leganés igualó la contienda con un gol de Joseba Zaldua al aprovechar un mal despeje de Alexis Ruano, que puso el 2-2 definitivo.